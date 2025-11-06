Donald Trump a declarat miercuri că se va ‘ocupa’ de New York după ce socialistul Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar, o victorie despre care președintele SUA a spus că subminează ‘suveranitatea’ țării, relatează AFP, potrivit BBC.

‘Am pierdut puțină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceți griji’, a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani la o conferință economică de la Miami, în Florida.

El amenințase că va reduce finanțarea federală către New York dacă democratul de origine indiană, în vârstă de 34 de ani, primul musulman ales primar al celui mai mare oraș din Statele Unite, ar câștiga scrutinul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!