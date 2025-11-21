Doliu la FC Argeș! A murit Doru Toma, fost campion al României și om de bază al clubului din Trivale

Fostul mijlocaș al echipei piteștene, campion în 1979, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani.

Fotbalul românesc este în doliu. Doru Toma, fost jucător emblematic al lui FC Argeș și campion al României în 1979, a murit la vârsta de 68 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de clubul piteștean, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Doru Toma era în continuare activ în cadrul clubului din Trivale, ocupând funcția de team manager. Considerat un om dedicat și respectat de generații întregi de fotbaliști, Toma și-a petrecut aproape întreaga viață alături de culorile alb-violete.

„Odihnă veșnică, Doru Toma! Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC Argeș, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet și reușind să înscrie 7 goluri. Format la academia clubului nostru, acesta face parte din generația care a adus titlul de campioană a României în 1979 și care a jucat în Europa împotriva unor nume mari ca Nottingham Forest, Panathinaikos sau Valencia. După încheierea carierei de fotbalist, a continuat să lucreze ca oficial în cadrul clubului FC Argeș. În prezent era team manager în cadrul clubului. Stelele care cad, nu pier. Stelele care cad se duc pe un alt cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis FC Argeș pe Instagram.

Un simbol al loialității pentru FC Argeș

Doru Toma a fost un fotbalist crescut la centrul de copii și juniori al clubului argeșean și a debutat în prima echipă în anii ’70. A fost parte din generația care a cucerit titlul național în 1979, performanță ce a rămas una dintre cele mai mari din istoria clubului.

Pe lângă cariera sa ca jucător, Toma s-a remarcat prin devotamentul său față de FC Argeș și după retragere. A lucrat în diverse roluri administrative și tehnice, contribuind la stabilitatea și organizarea echipei.

