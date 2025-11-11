Doi oameni condamnați la 15 ani de închisoare în total, după o fraudă Bitcoin de 5,5 miliarde de lire sterline

Un caz uriaș de spălare de bani în criptomonede a ajuns la final în Marea Britanie, după ce doi complici au fost condamnați pentru implicarea lor într-o schemă de fraudă Bitcoin evaluată la peste 5,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 6,4 miliarde de euro), scrie metro.co.uk.

Cine sunt cei implicați

Potrivit Metropolitan Police, Zhimin Qian, o femeie de 47 de ani originară din China, și Hok Seng Ling, tot în vârstă de 47 de ani și cetățean malaezian, au fost condamnați la 11 ani și 8 luni, respectiv 4 ani și 11 luni de închisoare, după ce au pledat vinovați la Curtea Coroanei din Southwark, Londra, pentru spălare de bani la scară internațională.

Zhimin Qian, supranumită în cercurile sale „Zeița Bogăției”, a devenit cunoscută pentru stilul său de viață opulent, finanțat din bani proveniți dintr-o vastă schemă de fraudă derulată în China între 2014 și 2017, care a păgubit peste 128.000 de victime.

Cum funcționa schema

Autoritățile spun că Qian a fugit din China folosind documente false, iar ulterior a ajuns în Regatul Unit, unde, împreună cu Ling, a început să spele sumele obținute ilegal prin tranzacții imobiliare și investiții în criptomonede.

Ling ar fi intermediat achiziții de Bitcoin pentru Qian, conștient că acționează în sprijinul obținerii sau controlării unor bunuri provenite din activități infracționale.

Poliția a descoperit că fondurile erau ascunse în portofele Bitcoin evaluate la miliarde de lire sterline, ceea ce a dus la cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Regatului Unit.

Averi din bani murdari

Cu sumele uriașe obținute, Zhimin Qian și-a cumpărat o proprietate de mai multe milioane de lire în nordul Londrei, precum și două vile luxoase în Dubai, potrivit anchetatorilor.

Un alt complice al celor doi, Jian Wen, fusese condamnat anterior la șase ani și opt luni de închisoare, după ce a fost prins cu portofele digitale care conțineau Bitcoin în valoare de miliarde.

