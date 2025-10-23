De către

O dronă rusească i-a ucis joi la Kramatorsk, în estul Ucrainei, pe jurnaliștii Aliona Gramova și Evghen Karmazin de la postul Freedom TV, care a informat despre atac agenția France Presse, potrivit Reuters.

Televiziunea afirmă că angajații săi se aflau într-un automobil, la o benzinărie.

Guvernatorul regiunii Donețk a publicat imagini cu rămășițele carbonizate ale autoturismului celor doi ziariști.

Un coleg de-al lor, Aleksandr Kolicev, a fost rănit și este în prezent spitalizat.

Gramova, în vârstă de 43 de ani, ‘a muncit fără răgaz în cele mai periculoase regiuni din Donețk și Dnepropetrovsk, relatând lumii adevărul despre modul în care armata rusă îi distrugea regiunea natală’, arată un comunicat al Freedom TV.

Karmazin, în vârstă de 33 de ani, era din Kramatorsk; era cameraman din 2022.

23 de oameni de presă au murit de la începutul conflictului din Ucraina

Linia frontului se află la circa 20 de km de orașul respectiv, care avea circa 150.000 de locuitori înaintea invaziei ruse în Ucraina.

AFP reamintește că săptămâna trecută o dronă ucraineană a ucis un jurnalist al agenției de presă de stat ruse RIA Novosti în partea ocupată de Rusia din regiunea Zaporojie, iar în 3 octombrie o dronă rusească l-a ucis pe fotoreporterul francez Antoni Lallican în estul Ucrainei.

Conform organizației neguvernamentale Reporteri fără Frontiere, Lallican a fost al 14-lea jurnalist ucis de ruși din februarie 2022. UNESCO a înregistrat cel puțin 23 de profesioniști din presă care și-au pierdut viața în timp ce lucrau, de ambele părți ale liniei frontului.

