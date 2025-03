Documentarul care dezvăluie adevărul despre accidentul de pe platoul „Rust”

Un nou documentar despre filmul „Rust” a adus în prim-plan detalii despre incidentul tragic în care operatorul de imagine Halyna Hutchins a murit pe 21 octombrie 2021, după ce o armă pe care o ținea actorul Alec Baldwin a descărcat-o pe platourile de filmare de la Bonanza Creek Ranch, în New Mexico.

În urma acestui eveniment tragic, Baldwin a fost acuzat de omor din culpă, dar instanța a respins acuzațiile, invocând că apărătorii acestuia au demonstrat că autoritățile au ascuns dovezi importante, notează Fox News.

„Last Take: Rust and the Story of Halyna” s-a lansat pe 11 martie

În documentarul „Last Take: Rust and the Story of Halyna”, lansat pe 11 martie, au fost abordate percepțiile echipei de filmare asupra siguranței pe platou, iar o dezvăluire importantă a fost legată de momentul în care echipa de cameră a părăsit platoul într-o zi crucială de filmare.

În acea zi, când era programată una dintre cele mai importante scene de acțiune, o „focuri mari” din film, camera de filmat a fost lăsată cu un singur aparat, iar Halyna Hutchins și regizorul Joel Souza au fost nevoiți să lucreze fără supraveghere video adecvată, ceea ce i-a pus într-o poziție riscantă.

CITEȘTE ȘI – Gala Oscar, pregătită să deschidă Teatrul Dolby din Hollywood

Thomas Gandy, coordonatorul efectelor speciale, a explicat că acest lucru a fost o excepție, iar echipa de filmare, care de obicei avea la dispoziție mai multe monitoare pentru a vizualiza scenele, nu a putut să-și facă treaba corespunzător, fapt care a dus la un risc crescut de accident.

Camera de filmat a fost părăsită de primii asistenți și alți membri ai echipei din cauza preocupărilor legate de siguranța pe platou.

Conform lui Lane Luper, primul asistent de cameră, personalul a plecat din cauza „politicilor laxiste de COVID”, dar și a problemelor legate de siguranța armelor și a lipsei de repetiții.

Luper și colegii săi nu aveau încredere că producția își proteja echipa, iar teama lor s-a materializat în multiple descărcări accidentale ale armelor înainte de incidentul fatal.

Luper a menționat că și-a exprimat îngrijorările, dar nu a discutat direct cu Hutchins despre riscurile implicate, regretând că nu a făcut-o.

Acest documentar aduce la lumină numeroase deficiențe în organizarea platourilor de filmare și în gestionarea siguranței echipelor de producție, subliniind importanța unor măsuri de protecție riguroase și a unei comunicări eficiente pentru a preveni accidentele fatale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!