Pe 2 martie 2025, lumea cinematografiei își va îndrepta privirile spre Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles, unde va avea loc ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, ajunsă la cea de-a 97-a ediție. Evenimentul, organizat de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului, va premia cele mai valoroase producții ale anului 2024, în cadrul a 23 de categorii, conform oscars.org.

Pentru prima dată, gazda ceremoniei va fi cunoscutul comedian și prezentator TV, Conan O’Brien, iar regia spectacolului va fi semnată de britanicul Hamish Hamilton. Nominalizările au fost anunțate pe 23 ianuarie, la Teatrul Samuel Goldwyn din Beverly Hills, de actrița Rachel Sennott și actorul Bowen Yang.

Filme cu cele mai multe nominalizări

Lungmetrajul Emilia Pérez domină cursă pentru Oscaruri cu 13 nominalizări, urmat de The Brutalist și Wicked , fiecare cu câte 10. Emilia Pérez a stabilit un record pentru cel mai nominalizat film de limbă străină din istoria premiilor, depășind Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) și Roma (2018), care au obținut câte o nominalizare.

Recorduri notabile

Timothée Chalamet (nominalizat pentru A Complete Unknown ) devine cel mai tânăr actor cu două nominalizări la categoria Cel mai bun actor în rol principal, egalând performanța lui James Dean din 1957.

Coralie Fargeat , regizoarea filmului The Substance, devine a noua femeie nominalizată pentru Cel mai bun regizor.

Sebastian Stan , actor de origine română, a fost nominalizat pentru rolul lui Donald Trump în The Apprentice.

I'm Still Here devine primul film de limbă portugheză, nominalizat la Cel mai bun film.

Principalele categorii și nominalizările

Cel mai bun film

„Anora„

„Brutalistul„

„Un necunoscut complet„

„Conclav„

„Dune: Partea a doua„

„Emilia Pérez„

„Sunt încă aici„

„Nickel Boys„

„Substanța„

„Rău„

Cel mai bun regizor

Sean Baker – „Anora„

Brady Corbet – „Brutalistul„

James Mangold – „Un necunoscut complet„

Jacques Audiard – „Emilia Pérez„

Coralie Fargeat – „Substanța„

Cel mai bun actor în rol principal

Adrien Brody – „Brutalistul„

Timothée Chalamet – „Un necunoscut complet„

Colman Domingo – „Sing Sing„

Ralph Fiennes – „Conclav„

Sebastian Stan – „Ucenicul„

Cea mai bună actriță în rol principal

Cynthia Erivo – „Nelegiuit„

Karla Sofia Gascón – „Emilia Pérez„

Mikey Madison – „Anora„

Demi Moore – „Substanța„

Fernanda Torres – „Sunt încă aici„

În 2024, Oppenheimer, în regia lui Christopher Nolan, a fost marele câștigător, obținând 7 premii Oscar, inclusiv Cel mai bun film și Cel mai bun regizor. Cillian Murphy și Emma Stone au fost distinși cu premiile pentru actorie, iar Robert Downey Jr. și Da’Vine Joy Randolph au triumfat la categoriile pentru roluri secundare.

În 2023, Everything Everywhere All at Once a fost pelicula dominantă, câștigând 7 premii, inclusiv pentru regie și interpretare feminină principală (Michelle Yeoh).

În anii anteriori, Oscarurile au fost marcate de victorii notabile ale filmelor CODA (2022) și Nomadland (2021), dar și de distincții pentru actori, precum Jessica Chastain, Will Smith și Frances McDormand.

Scurtă istorie a premiilor Oscar

Prima ceremonie a Premiilor Oscar a avut loc pe 16 mai 1929, la Hotelul Hollywood Roosevelt, în fața a doar 270 de invitați. De-a lungul decadelor, evenimentul s-a mutat în diverse locații, iar din 2002 se desfășoară la Teatrul Dolby.

Statueta Oscar, realizată din bronz placat cu aur de 24 de carate, cântărește aproape 4 kg și simbolizează cele cinci categorii originale ale Academiei: actori, scenariști, regizori, producători și tehnicieni.

Cele mai premiate filme din istorie au rămas Ben-Hur (1959), Titanic (1997) și The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), fiecare cu 11 statuete.

Gala Oscarurilor 2025 promite să fie una dintre cele mai competitive și spectaculoase din ultimii ani, având un mix de filme, regizori și actori care au marcat industria cinematografică în 2024.

