Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că doar 8 dintre cele 24 de spitale planificate inițial prin PNRR vor mai fi finanțate din acest program.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, celelalte unități vor fi construite prin Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate, cu sprijin financiar de la Banca Europeană de Investiții.

„Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România, în momentul de faţă. Ele toate au fost începute în 2022, sub mandatul domnului Rafila. Eu eram atunci secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi făceam o echipă excelentă. Şi am început pentru prima dată în ultimii 35 de ani construcţia de spitale noi. Acum le continuăm. În urma renegocierii PNRR – pentru că au existat tot felul de întârzieri în construcţii, datorate birocraţiei de multe ori, licitaţii contestate, amânate, întârziate – opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR”, a declarat Rogobete, duminică seară, la B1 TV.

Finanțare printr-un nou program

Restul celor 16 spitale din lista inițială vor fi realizate prin noul Program Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate, susținut printr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investiții.

„Dar aceste proiecte, plăţile pentru ele, vor începe în 2027. Acum sunt în perioada de licitaţii şi studii de fezabilitate”, a explicat ministrul.

Primele unități, gata în acest an

Oficialul a subliniat că o parte dintre șantiere se apropie de finalizare:

„Anul acesta vom da primele patru, poate chiar cinci – dacă-l terminăm şi pe cel de la Timişoara – spitale noi în folosinţă, iar anul viitor va urma o diferenţă. Cred că este un prim pas esenţial pentru transformarea sistemului de sănătate din România”, a adăugat Rogobete.

