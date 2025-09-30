Djokovic confirmă tensiunile din vestiarul CFR Cluj! „E normal să apară probleme când un transfer nu se face”

Mijlocașul croat a tras un semnal de alarmă după remiza din derby-ul cu U Cluj, atrăgând atenția asupra fragilității defensive.

CFR Cluj a remizat 2-2 în derby-ul cu U Cluj, iar Damjan Djokovic a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă echipa. Mijlocașul a recunoscut că situația transferului ratat al lui Louis Munteanu a afectat atmosfera din vestiar și a subliniat că formația primește mult prea multe goluri.

„Am luat primul gol aiurea, dar e bine că am egalat. Din păcate, nu a venit și al treilea gol. Așa a ales antrenorul, să mă schimbe. Asta face parte din fotbal, mereu sunt emoții, important e că echipa a revenit. E de lucrat partea defensivă. Cred că am luat deja 19 goluri, prea mult. Și în Europa avem multe goluri luate, e prea mult. Trebuie să ne gândim bine cum să nu luăm goluri, după aia avem jucători de calitate în față care să marcheze. E prea mult”, a spus Djokovic, la Prima Sport.

Djokovic: „Situația lui Munteanu a influențat vestiarul”

Croatul a confirmat și impactul pe care l-a avut asupra grupului faptul că Louis Munteanu nu a prins transferul dorit în străinătate. „Dacă un atacant e pe lista de plecări și vrea să plece și nu se întâmplă, bineînțeles că influențează. Acum, perioada de transferuri e închisă, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe teren. Trebuie să câștigăm încrederea pe care am pierdut-o”, a adăugat acesta.

Djokovic a încheiat subliniind că egalul nu poate fi considerat un rezultat bun: „Pentru noi nu e un rezultat bun, am venit să câștigăm. S-a terminat 2-2, dar ne doream victoria, numai asta. Nu putem să ne gândim la egal. Trebuie să mergem să jucăm la victorie. Am greșit și noi un pic, ne-am retras. Și noi am avut momentele noastre bune, la final cred că nu mai aveam energie să mergem înainte”.

