Compania mai arată că singurele situații în care se aplică tarife sunt sistările solicitate de furnizorii de gaze în caz de neplată sau întreruperile cerute de client

Distrigaz Sud Rețele anunță că nu percepe taxe pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, în situațiile în care întreruperea a fost determinată de motive tehnice, precizând că intervențiile de acest tip fac parte din obligațiile companiei, privind siguranța rețelei.

„Atunci când alimentarea cu gaze este oprită din cauze tehnice, repunerea în funcțiune nu se taxează”, au transmis reprezentanții companiei, notează Agerpres.. În schimb, lucrările efectuate de firme private autorizate ANRE pentru clienții finali sunt plătite separat, la tarife stabilite liber pe piață.

Compania mai arată că singurele situații în care se aplică tarife sunt sistările solicitate de furnizorii de gaze în caz de neplată sau întreruperile cerute de client, atunci când acesta dorește modificări ale instalației și solicită demontarea contorului.

Procedura în caz de scurgeri de gaze

În situația unor scurgeri semnalate într-un imobil, Distrigaz Sud Rețele are obligația legală de a interveni imediat și de a opri alimentarea pentru siguranța locatarilor. Ulterior, clientul trebuie să apeleze la un operator economic autorizat de ANRE, care se ocupă de verificarea și remedierea instalației, precum și de efectuarea reviziei tehnice.

După ce toate lucrările sunt finalizate și documentele care atestă conformitatea tehnică sunt transmise către Distrigaz Sud Rețele, compania poate relua furnizarea gazelor în condiții de siguranță.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat că instituția a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele, pentru a verifica dacă intervenția operatorului a respectat procedurile legale. Verificările vizează și firmele care au efectuat reviziile echipamentelor de gaze din blocul afectat.

Explozia din Sectorul 5 s-a soldat cu trei persoane decedate și 20 de răniți.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube