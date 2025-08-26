De către

În urma discuțiilor de luni ale liderilor coaliției, se pare că prevederile legate de capitalul social minim în cadrul pachetului 2 de măsuri fiscale ar putea suferi modificări, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

Conform noilor propuneri din coaliție, capitalul social minim va fi diferențiat în funcție de cifrele de afaceri ale firmelor, fiind stabilite următoarele praguri:

500 de lei pentru firme cu cifră de afaceri de până la 400.000 de lei

5.000 de lei pentru firme cu cifră de afaceri de până la 7 milioane de lei

90.000 de lei pentru companiile cu cifră de afaceri peste 7 milioane de lei.

Critici legate de suma de 8.000 de lei anunțată anterior de ministrul Finanțelor

Anterior, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase intenția de a crește capitalul social minim pentru SRL-uri la 8.000 de lei, însă această propunere a fost criticată de antreprenori, deoarece era considerată un obstacol în lansarea afacerilor.

În prezent, capitalul social minim pentru înființarea unei firme este de 200 lei.

Coaliția va avea o nouă ședință marți, la ora 17:00, pentru a definitiva deciziile legate de aceste praguri și de alte aspecte ale pachetului de măsuri fiscale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.