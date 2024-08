Discuții aprinse la Jocurile Olimpice. Pan Zhanle, considerat trișor

Pan Zhanle, în vârstă de 19 ani, a făcut spectacol la Jocurile Olimpice și este noul campion olimpic la proba de 100 metri liber, reușind să-i ia fața lui David Popovici.

Chinezul a terminat cursa cu un timp de 46.40 secunde, stabilind astfel un nou record mondial.

Australianul Kyle Chalmers a terminat pe locul al doilea cu un timp de 47.48 secunde, iar românul David Popovici a încheiat pe locul trei, cu un timp de 47.49 secunde.

Pan Zhanle, considerat trișor

La scurt timp după ce Pan Zhanle a realizat cea mai rapidă cursă din istoria probei de 100 m liber, fostul înotător și antrenor Brett Hawke (49 de ani) l-a acuzat că a trișat, sugerând că Zhanle ar fi recurs la dopaj.

Aceste acuzații vin în contextul în care Pan Zhanle a stabilit un nou record mondial cu un timp de 46.40 secunde, depășind așteptările multora și ridicând suspiciuni în rândul unor veterani ai înotului.

Kyle Chalmers, care a terminat pe locul doi, și David Popovici, care a completat podiumul, nu au comentat imediat acuzațiile lui Hawke.

„Îi știu foarte bine pe acești oameni, îi studiez de 30 de ani. Am studiat acest sport, am studiat viteza, o înțeleg. Sunt un expert în asta, cu asta mă ocup, ok? Sunt supărat acum, pentru că nu câștigi la 100 m liber la o lungime de un corp. Pur și simplu nu o faci. Nu este posibil să câștigi la o lungime de un corp.

Nu îmi pasă ce spune oricine. Nu e vorba de rasă, nu e vorba de o persoană anume sau de o nație, este doar ceea ce văd și ce știu. Nu e adevărat, nu ai cum să câștigi așa. Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy… Nu îi bați pe acești tipi la o lungime de un corp, la 100 m liber. Nu este uman posibil, deci nu îmi spuneți, nu îmi băgați pe gât medalia de aur. Nu e reală”, a spus Brett Hawke, potrivit Daily Mail.

Cine este Pan Zhanle

Pan Zhanle este un înotător chinez care a atras atenția comunității internaționale a sporturilor de apă prin performanțele sale remarcabile.

Specializat în probele de viteză, Pan a devenit rapid un nume de referință în competițiile internaționale, reușind să obțină rezultate impresionante la diferite campionate mondiale și continentale.

Născut în 2004, Pan Zhanle a început să înoate de la o vârstă fragedă și a demonstrat rapid un talent excepțional în apă.

Antrenorii săi au remarcat nu doar viteza și tehnica sa, ci și o etică de muncă și un angajament care l-au propulsat în topul sportivilor din generația sa.

La doar 18 ani, Pan Zhanle a reușit să doboare recorduri naționale și să câștige medalii la competiții internaționale de prestigiu.

Printre realizările sale notabile se numără și calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde este considerat unul dintre favoriții pentru podium.

