Dinamo, veste bună și una proastă despre noul stadion! Demolarea începe în noiembrie, dar va dura mai mult

Fanii dinamoviști primesc vești importante despre viitorul stadion din Ștefan cel Mare. Compania Națională pentru Investiții (CNI) a transmis că proiectul tehnic pentru demolarea arenei va fi aprobat în jurul datei de 15 octombrie 2025, iar în maximum 30 de zile pot începe efectiv lucrările.

Astfel, primele utilaje ar putea intra pe stadion la jumătatea lunii noiembrie. Totuși, perioada de demolare a fost extinsă la 6 luni, față de 3 luni cât se estimase inițial. Motivul: lucrările suplimentare necesare, inclusiv construirea unui zid de sprijin pentru Spitalul de Urgențe Floreasca.

Conducta de apă, o nouă provocare

Procesul este complicat și de necesitatea mutării unei conducte de apă aflate în zonă. Apa Nova a anunțat că doar proiectul pentru deviere va dura aproximativ 6 luni, iar lucrările propriu-zise vor începe abia în primăvara anului viitor.

Chiar și așa, CNI dă asigurări că relocarea conductei poate fi realizată în paralel cu demolarea și construcția stadionului, suprafața totală a investiției fiind de aproximativ 70.000 mp.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arenă din „Ștefan cel Mare” va avea 25.000 de locuri, spații de cazare și de alimentație pentru sportivi, săli de antrenament pentru mai multe discipline, centru de recuperare și zonă expozițională.

