Dieta mediteraneană reduce semnificativ riscul de demență la persoanele cu cel mai periculos „gen Alzheimer”

Un nou studiu revoluționar arată că urmarea strictă a dietei mediteraneene poate scădea cu 35% riscul de demență la persoanele cu două copii ale genei APOE4, cel mai puternic factor genetic asociat bolii Alzheimer.

Cercetarea, realizată de Mass General Brigham și publicată luni în Nature, a analizat peste 5.700 de persoane timp de 34 de ani. Rezultatele arată că o alimentație bazată pe legume, fructe, nuci, cereale integrale, leguminoase, pește și ulei de măsline, cu un consum redus de alcool și carne roșie sau procesată, a redus riscul de demență pentru toți participanții. Însă efectul cel mai puternic s-a observat la cei cu APOE4, mai ales la purtătorii ambelor copii ale genei.

Nu doar că dieta mediteraneană a redus probabilitatea apariției demenței cu 35% la persoanele cu două copii APOE4, dar cu cât au respectat-o mai strict, cu atât riscul a scăzut mai mult, a explicat Yuxi Liu, autorul principal al studiului.

O descoperire care schimbă percepții

Specialiștii spun că persoanele cu APOE4 au profiluri metabolice distincte, care reacționează pozitiv la nutrienții sănătoși din dieta mediteraneană. Acest răspuns ar putea explica reducerea dramatică a riscului de demență.

Neurologul Richard Isaacson, care nu a participat la cercetare, consideră că descoperirea „ar putea schimba paradigma” legată de gene și Alzheimer.

Faptul că ai două copii de APOE4 nu mai trebuie privit ca o condamnare sigură. Genele nu sunt destin. Dacă doar dieta poate reduce riscul cu 35%, imaginați-vă ce impact au zeci de factori modificabili precum mișcarea, somnul sau reducerea stresului, a spus acesta.

Alte dovezi în aceeași direcție

Cercetările recente confirmă beneficiile alimentației mediteraneene și ale variantei sale, dieta MIND. În 2023, un studiu britanic pe 60.000 de persoane a arătat că aderența ridicată la acest tip de dietă scade riscul de demență cu până la 23%. Analize post-mortem au arătat, de asemenea, o reducere de aproape 40% a depunerilor de beta-amiloid și tau, marcatori tipici ai Alzheimerului.

Mai mult, modificările stilului de viață pot aduce rezultate spectaculoase. Un pacient cu două copii APOE4 care a combinat dieta, exercițiile fizice și odihna a prezentat o reducere a nivelurilor de amiloid și tau în sânge, iar hipocampul – regiunea cerebrală responsabilă de memorie – și-a mărit volumul, conform unor scanări RMN.

Un viitor incert pentru cercetare

Datele studiului provin din Nurses’ Health Study și Health Professionals Follow-Up Study, proiecte demarate acum peste patru decenii. Totuși, lipsa finanțării federale pune în pericol continuarea acestora și păstrarea mostrelor biologice colectate.

Să pierzi 50 de ani de cercetare ar fi ca și cum ai arde Biblioteca Congresului. Nu poți recupera așa ceva, a avertizat una dintre participante, asistenta Martha Dodds.

