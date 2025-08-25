Premieră medicală: Un plămân de porc modificat genetic, transplantat unui pacient aflat în moarte cerebrală

Pentru prima dată, un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat în corpul unui bărbat aflat în moarte cerebrală, iar organul a funcționat timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat luni în revista Nature Medicine.

Operația a avut loc la Primul Spital Afiliat al Universității Medicale Guangzhou din China, iar pacientul – un bărbat de 39 de ani, declarat în moarte cerebrală după o hemoragie cerebrală – a primit organul cu acordul familiei sale, potrivit CNN.

Până acum, au existat încercări reușite de transplant de rinichi și inimi de porc la oameni, însă aceasta este considerată prima tentativă de transplant pulmonar de origine animală.

Cum a fost posibil

Plămânul utilizat a trecut prin șase modificări genetice menite să reducă riscul de respingere, iar porcul donator a fost crescut într-un mediu extrem de steril și controlat. Pacientului i-au fost administrate medicamente speciale pentru prevenirea infecțiilor și a respingerii organului.

Deși inițial nu au fost observate semne de respingere, la o zi după transplant au apărut complicații: acumulare masivă de lichid în țesuturi și umflături, semn al unor probleme circulatorii. După câteva semne de recuperare parțială, corpul a început totuși să respingă plămânul, iar la cererea familiei, experimentul a fost încheiat.

Uriașa nevoie de organe

Autorii studiului au subliniat că procedura demonstrează fezabilitatea teoretică a xenotransplantului pulmonar, dar că riscurile de respingere și infecții rămân foarte mari.

Nevoia globală de organe este imensă. Doar în SUA, în 2023, lista de așteptare pentru transplanturi a depășit 103.000 de pacienți, în timp ce doar 48.000 de intervenții au fost realizate. Potrivit HRSA, în fiecare zi, 13 americani mor așteptând un organ.

Până acum, cele mai bune rezultate în xenotransplanturi au fost obținute cu rinichii de porc modificați genetic – cazul cel mai notabil fiind al lui Tim Andrews, un pacient din Massachusetts care trăiește în prezent cu un rinichi de porc transplantat în ianuarie.

