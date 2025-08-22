Joi seara, ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat că a propus scăderea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei, considerând că această sumă este mai rezonabilă pentru munca desfășurată.

„Valoarea indemnizației este stabilită de către oficiali din Romsilva, dar este avizată de ministru”, a explicat ministrul Mediului Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, „din perspectiva Consiliului de Administrație Romsilva, eu am redus de la 12.000 de lei la 5.000 de lei, dacă nu mă înșel și aceasta cu siguranță nu este o sumă care va fi atinsă pe plafonul nou pus”.

Problema plauzibilității și critici privind legea

Diana Buzoianu a comentat că „legea este una cumva aberantă, pentru că, practic, eu după ce am pus această sumă tot legea vine şi spune că într-un termen de nu ştiu câte săptămâni, Consiliul de Administraţie creează un fel de comitet tot din dumnealor format, care vine şi spune cât ar trebui să fie indemnizaţia lor”.

Posibilitatea schimbării situației, dacă există voință politică

Ea și-a exprimat speranța că suma de avizare nu va depăși 5.000 de lei, adăugând că „mie mi se pare că este o sumă mai mult decât rezonabilă pentru munca care se va desfășura în această perioadă la Romsilva”.

Ministrul Mediului a subliniat că „toate situațiile absurde din instituții din subordinea Ministerului Mediului pot fi schimbate, dacă există dorință politică”.

