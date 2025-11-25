8.5 C
București
marți, 25 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalDi Marzio dezvăluie culisele numirii lui Chivu la Inter! Fabregas a fost...

Di Marzio dezvăluie culisele numirii lui Chivu la Inter! Fabregas a fost prima opțiune a conducerii

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
afc ajax v fc internazionale milano uefa champions league 2025/26 league phase md1
AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: FC Internazionale head coach Cristian Chivu attends a press conference after the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between AFC Ajax and FC Internazionale Milano at Johan Cruijff Arena on September 17, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

Spaniolul a refuzat clubul din Milano după ce Como i-a oferit un buget uriaș, iar Cristi Chivu a fost ales în cele din urmă ca succesor al lui Inzaghi.

Cristi Chivu traversează o perioadă complicată la Inter, după înfrângerea din „Derby della Madonnina”, 0-1 cu AC Milan. În plin val de critici, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a dezvăluit, la emisiunea Sky Calcio l’Originale, că românul nu fusese prima alegere a clubului în vară, atunci când s-a căutat un înlocuitor pentru Simone Inzaghi.

Potrivit reputatului specialist în transferuri, Cesc Fabregas a fost prima opțiune luată în calcul de președintele Beppe Marotta.

„Acum înțelegem de ce Fabregas a refuzat-o pe Inter”

„Lui Fabregas, Como i-a promis 150 de milioane de euro pentru transferuri și n-a fost departe de această cifră. Acum înțelegem cu toții, mai bine, de ce spaniolul a spus «nu» mai întâi Romei și apoi Interului, chiar dacă povestea a fost diferită”, a declarat Gianluca Di Marzio.

Fostul mijlocaș al Barcelonei și al lui Arsenal a preferat să continue proiectul ambițios început la Como, unde s-a impus rapid ca antrenor și manager general. Refuzul său a deschis însă calea pentru Cristi Chivu, care venea după o experiență scurtă, dar reușită, la Parma, echipă pe care o salvase de la retrogradare.

Șansa lui Chivu: legătura cu Inter și performanțele din Liga Campionilor

Conducerea nerazzurrilor a mizat pe faptul că românul cunoaște foarte bine clubul – ca fost jucător de top și apoi antrenor la echipa Primavera – și i-a oferit oportunitatea de a face pasul la nivelul cel mai înalt.

Până acum, Chivu a impresionat în Liga Campionilor, unde are un parcurs perfect: 4 victorii din 4 meciuri. Totuși, în Serie A, bilanțul e mai puțin convingător: 8 victorii și 4 înfrângeri în 12 etape.

Probleme în duelurile cu granzii Italiei

Cea mai mare provocare pentru antrenorul român rămâne constanța în meciurile mari. Inter a pierdut în fața principalelor rivale:

  • 1-3 cu Napoli,
  • 3-4 cu Juventus,
  • 0-1 cu AC Milan.

Singura victorie notabilă din derby-uri a venit în deplasarea cu AS Roma (1-0). În rest, Chivu continuă să caute soluții pentru a readuce echipa pe linia de plutire în campionat, după ce a moștenit o formație care nici în mandatul lui Inzaghi nu reușise să se impună în fața marilor rivali (3 eșecuri, 2 remize).

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Un italian s-a deghizat în mama sa decedată pentru a încasa pensia acesteia

Internațional Alexandru Stancu - 0
Un bărbat italian din Borgo Virgilio, lângă Mantova, este anchetat pentru fraudă în domeniul pensiilor și ascunderea unui cadavru, după ce ar fi încercat...

Horoscop 26 noiembrie 2025. Previziuni complete pentru toate zodiile

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Horoscop 26 noiembrie 2025. Ziua aduce un val de introspecție, realinieri emoționale și clarificări mult așteptate pentru toate semnele zodiacale. Energiile astrale îi invită...

O monedă de aur spaniolă stabilește un record european de licitație: 3,5 milioane de dolari

Economie Alexandru Stancu - 0
O monedă de aur spaniolă din începutul secolului al XVII-lea a fost vândută la licitație marți pentru aproape 3,5 milioane de dolari, stabilind un...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.