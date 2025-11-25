Di Marzio dezvăluie culisele numirii lui Chivu la Inter! Fabregas a fost prima opțiune a conducerii

Spaniolul a refuzat clubul din Milano după ce Como i-a oferit un buget uriaș, iar Cristi Chivu a fost ales în cele din urmă ca succesor al lui Inzaghi.

Cristi Chivu traversează o perioadă complicată la Inter, după înfrângerea din „Derby della Madonnina”, 0-1 cu AC Milan. În plin val de critici, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a dezvăluit, la emisiunea Sky Calcio l’Originale, că românul nu fusese prima alegere a clubului în vară, atunci când s-a căutat un înlocuitor pentru Simone Inzaghi.

Potrivit reputatului specialist în transferuri, Cesc Fabregas a fost prima opțiune luată în calcul de președintele Beppe Marotta.

„Acum înțelegem de ce Fabregas a refuzat-o pe Inter”

„Lui Fabregas, Como i-a promis 150 de milioane de euro pentru transferuri și n-a fost departe de această cifră. Acum înțelegem cu toții, mai bine, de ce spaniolul a spus «nu» mai întâi Romei și apoi Interului, chiar dacă povestea a fost diferită”, a declarat Gianluca Di Marzio.

Fostul mijlocaș al Barcelonei și al lui Arsenal a preferat să continue proiectul ambițios început la Como, unde s-a impus rapid ca antrenor și manager general. Refuzul său a deschis însă calea pentru Cristi Chivu, care venea după o experiență scurtă, dar reușită, la Parma, echipă pe care o salvase de la retrogradare.

Șansa lui Chivu: legătura cu Inter și performanțele din Liga Campionilor

Conducerea nerazzurrilor a mizat pe faptul că românul cunoaște foarte bine clubul – ca fost jucător de top și apoi antrenor la echipa Primavera – și i-a oferit oportunitatea de a face pasul la nivelul cel mai înalt.

Până acum, Chivu a impresionat în Liga Campionilor, unde are un parcurs perfect: 4 victorii din 4 meciuri. Totuși, în Serie A, bilanțul e mai puțin convingător: 8 victorii și 4 înfrângeri în 12 etape.

Probleme în duelurile cu granzii Italiei

Cea mai mare provocare pentru antrenorul român rămâne constanța în meciurile mari. Inter a pierdut în fața principalelor rivale:

1-3 cu Napoli,

3-4 cu Juventus,

0-1 cu AC Milan.

Singura victorie notabilă din derby-uri a venit în deplasarea cu AS Roma (1-0). În rest, Chivu continuă să caute soluții pentru a readuce echipa pe linia de plutire în campionat, după ce a moștenit o formație care nici în mandatul lui Inzaghi nu reușise să se impună în fața marilor rivali (3 eșecuri, 2 remize).

