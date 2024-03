Anna Lesko s-a “dezbrăcat” de cuvinte la podcastul “Fain și Simplu” moderat de Mihai Morar. Artista a vorbit despre viața ei personală, regrete și iubire, dar a descris și bărbatul perfect, în viziunea ei.

Anna Lesko este singură de cinci ani de zile, de când s-a despărțit de DJ Vinnie, tatăl băiețelului ei, care acum are zece ani. Deși vedeta își dorește să aibă o relație, nu se grăbește să-și găsească un partener. Concentrându-se pe creșterea fiului său, Adam, Anna Lesko își dedică timpul și energia în această direcție.

Artista în vârstă de 45 de ani a vorbit deschis despre dorința ei de a avea un iubit. Cu toate acestea, nu caută un partener toxic. Anna Lesko își dorește un bărbat echilibrat, care să aibă anumite calități esențiale într-o relație sănătoasă. Chiar dacă este deschisă la ideea de a găsi dragostea din nou, vedeta este conștientă de importanța găsirii unei persoane potrivite, care să completeze și să îmbogățească viața ei.

“Nu știu unde îl găsesc”

“Eu vreau un bărbat, știu că urmează să mă întrebi, Mihai, eu vreau un bărbat echilibrat astăzi. Un bărbat echilibrat! Și nu știu unde îl găsesc. Dar nu-l caut! Eu simt că muncesc la o variantă a mea, mă sculptez și sunt sigură că nu mă sculptez degeaba. Mă sculptez pentru ceva, mă pregătesc pentru ceva, pentru o etapă a mea mult mai sănătoasă, mult mai… Fericită sunt! Sunt fericită pentru că rolul de mamă pe mine m-a scos din absolut toate stările posibile, din punct de vedere pozitiv, așa că fericită eu sunt, dar poți să fii mai fericită decât ești. Și venirea acelui bărbat în viața mea, acel bărbat trebuie să poarte aceste calități, să fie echilibrat și să avem aceleași valori și să privim în aceeași direcție pentru că pentru că pentru mine e mai important ca oricând să fiu înconjurată de un om care nu e toxic”, a transmis Anna Lesko.

Ce își dorește Anna Lesko de la viitorul partener?

“Liniștea este unul dintre limbajele iubirii. Liniștea când un bărbat spune: Vino-ncoace, vino în brațele mele. Și te strânge în brațe și eu asta îmi doresc de la bărbatul meu pe viitor. Atunci când mă strânge și eu să simt liniștea. Eu nu mai sunt agitată pentru că el m-a manipulat, pentru că m-a mințit, nu am traumele de acum un an că nu știu ce s-a întâmplat. Pentru că acum îmi vorbește așa, pentru că apoi nu se ține de cuvânt, toate astea creează această neliniște. Tu trăiești într-un stres. (…) Este foarte important să îți dorești îmbrățișarea unui om, a unui bărbat care îți dă această siguranță de care o femeie are nevoie. Eu am avut parte de asta în trecut, dar eu nu am avut parte de ochi, urechi, nu am fost pregătită pentru așa ceva”, a mai spus Anna Lesko.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!