Depășirea pragului climatic de 1,5°C trebuie să fie „cât mai scurtă posibil”, spune șeful ONU

Lumea nu poate evita depășirea pragului climatic de 1,5 grade, dar trebuie să se străduiască să mențină această depășire cât mai puțin, a avertizat marți Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, notează AFP.

Misiunea noastră este simplă – dar nu ușoară: faceți ca orice depășire să fie cât mai mică și cât mai scurtă posibil, a declarat Guterres, în timp ce Organizația Națiunilor Unite a publicat cel mai recent raport privind eforturile de a limita încălzirea globală la maximum 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

