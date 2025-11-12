Dejan Stankovic, demis de la Spartak Moscova! Legenda lui Inter a părăsit clubul rus după doar patru luni

Spartak se desparte de antrenorul sârb prin „acord mutual”, după un start modest de sezon în Premier Liga rusă.

Spartak Moscova a anunțat oficial despărțirea de Dejan Stankovic (47 de ani), antrenorul sârb care a preluat echipa în iulie 2024. Conform comunicatului emis de club, fostul internațional al Serbiei și legenda lui Inter Milano și-a încheiat colaborarea cu formația rusă „prin acord reciproc”.

Decizia vine după o perioadă marcată de rezultate inconstante și de tensiuni interne. În prezent, Spartak ocupă locul 6 în Premier Liga, la opt puncte de liderul FC Krasnodar, mult sub așteptările conducerii și ale fanilor.

Demiterea lui Stankovic era anticipată de câteva săptămâni, presa din Rusia relatând despre critici dure la adresa tehnicianului, în special din cauza comportamentului său impulsiv de pe margine. În ciuda victoriei din ultima etapă, 2-1 în deplasare la Akhmat Grozny, decizia conducerii nu a fost schimbată.

Spartak Moscova, considerată cea mai populară echipă din Rusia, nu a mai câștigat campionatul decât o singură dată în ultimele două decenii, în ciuda bugetului generos asigurat de gigantul petrolier Lukoil, companie aflată recent sub sancțiuni americane.

Riera și Luis Garcia, pe lista înlocuitorilor

Printre numele vehiculate pentru banca lui Spartak se numără doi tehnicieni spanioli — Albert Riera și Luis Garcia —, ambii având experiență în Europa Centrală și de Est, potrivit agenției Agerpres.

Dejan Stankovic părăsește Rusia după un mandat scurt, de doar patru luni. Spartak a fost a patra echipă din cariera sa de antrenor, după Steaua Roșie Belgrad, cu care a câștigat trei titluri consecutive, Sampdoria și Ferencvaros.

Fostul mijlocaș al lui Inter Milano, triplu campion în Serie A și câștigător al Ligii Campionilor în 2010 sub comanda lui José Mourinho, rămâne una dintre cele mai respectate figuri ale fotbalului sârb, dar experiența din Rusia se încheie prematur — cu un gust amar și o nouă provocare în față.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News