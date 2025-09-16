De la aproape 14 milioane de capete în 1985, s-a ajuns la numai 3 milioane în prezent

România, odinioară un jucător important în producția și exportul de carne de porc, traversează astăzi o criză profundă în acest sector. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o prăbușire dramatică a efectivelor de porcine: de la aproape 14 milioane de capete în 1985, s-a ajuns la numai 3 milioane în prezent. În 1995, erau aproape 8 milioane, iar în 2019 numărul scăzuse la 3,8 milioane.

Situația se reflectă direct pe rafturile magazinelor: doar una din zece bucăți de carne de porc provine din ferme locale, potrivit unui studiu realizat de cercetători ai ASE la solicitarea unui retailer, scrie Hotnews. România a ajuns să înregistreze un deficit comercial de aproape un miliard de euro pe segmentul cărnii de porc.

Un factor decisiv în declin a fost epidemia de pestă porcină africană. Din cauza bolii, 1,6 milioane de animale au fost sacrificate, inclusiv peste 100.000 de scroafe de reproducție, ceea ce a afectat grav baza de refacere a efectivelor. Specialiștii atrag atenția că răspândirea virusului a fost favorizată de lipsa măsurilor de biosecuritate în gospodării și de vânzările de animale prin târguri, fără respectarea normelor sanitare. De asemenea, micile abatoare, unde regulile sanitar-veterinare nu sunt întotdeauna respectate, au jucat un rol negativ în transmiterea bolii.

Numeroase ferme au fost închise, iar mulți crescători se tem să repopuleze, în lipsa unor politici clare de combatere a pestei. Un exemplu elocvent este ferma de la Avrig, preluată în 2017 și modernizată cu investiții consistente. Aici, pesta a lovit de două ori, provocând sacrificarea a circa 40.000 de porci și costuri uriașe pentru dezinfectare și repopulare. „De fiecare dată am luat-o de la zero, dar nu există garanția că situația nu se repetă”, a declarat un fermier.

Șeful Statisticii, Tudorel Andrei, subliniază că România era exportator net de carne de porc înainte de 1989 și chiar în primii ani ai tranziției. După 2000, declinul efectivelor și cererea internă ridicată au transformat țara într-un importator masiv. În 1995, balanța era pozitivă cu 26,5 mii de tone, dar în 2019 s-a ajuns la un deficit de peste 325 mii de tone.

Conform unui volum recent publicat la Editura Academiei, disponibilul mediu de carne pe cap de locuitor este de 74,3 kg, dar aproape 28% provine din importuri. Diferența pe persoană ajunge la un minus de 20,5 kilograme. România exportă doar 1,1 kg de carne de porc pe cap de locuitor și importă de aproape 20 de ori mai mult.

„Rămâne de văzut cât timp se mai poate continua cu un dezechilibru atât de evident într-un domeniu în care aveam tradiție și avantaj competitiv”, avertizează Tudorel Andrei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube