Deciziile unei harababuri istorice! Istvan Kovacs s-a înșelat la trei penalty-uri, salvat mereu de VAR

Arbitrul român a fost protagonistul unui meci plin de erori în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, în care sistemul VAR i-a corectat de fiecare dată deciziile greșite.

Istvan Kovacs a revenit în Superligă după o pauză de șase săptămâni și a avut parte de o seară de coșmar pe Arena Națională, la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, scor final 1-0. Arbitrul din Carei a greșit grav la trei faze importante de penalty, toate corectate ulterior cu ajutorul VAR-ului.

Trei faze, trei decizii greșite și trei intervenții VAR

În minutul 6, Kovacs a dictat eronat penalty pentru FCSB, după un contact între Romanchuk și Bîrligea. Reluările au arătat că jucătorul Craiovei a atins mingea, iar centralul a fost chemat la monitor de arbitrul VAR Sorin Costreie, anulând lovitura de la 11 metri.

La jumătatea primei reprize, Kovacs a trecut cu vederea un fault comis de Screciu asupra lui Alexandru Stoian în propriul careu. Din nou, sistemul video a intervenit, iar arbitrul a revizuit faza, acordând penalty pentru FCSB.

Cireașa de pe tort a venit în minutul 75, la un contraatac al roș-albaștrilor. Miculescu a șutat spre poartă, iar mingea a fost oprită cu mâna de același Screciu. Kovacs a acordat inițial corner, dar a fost din nou chemat la monitor și a decis în cele din urmă penalty.

Arbitrul riscă suspendarea după meciul de pe Arena Națională

Potrivit regulamentului CCA, nota de plecare pentru un arbitru de Liga 1 este 8,4. Pentru fiecare greșeală majoră de arbitraj, nota scade cu 0,5 puncte, ceea ce înseamnă că Istvan Kovacs ar putea primi o notă de cel mult 6,9, în funcție de evaluarea finală a observatorului.

Un asemenea punctaj implică automat suspendarea din delegări pentru o perioadă determinată.

Florin Tănase, al cincilea penalty ratat în carieră

Lovitura de pedeapsă decisivă din repriza secundă a fost executată de Florin Tănase, care însă a ratat, după ce în prima parte transformase un alt penalty. Șutul său a fost respins de portarul Isenko, menținând scorul la 1-0.

Pentru Tănase, acesta a fost al cincilea penalty ratat în cariera din Superligă. Cu 40 de reușite de la punctul cu var, jucătorul FCSB-ului rămâne lider absolut la acest capitol în istoria campionatului, urmat de Radu II și Vașvari, ambii cu câte 33 de goluri din penalty.

FCSB – Universitatea Craiova 1-0 va rămâne în memorie nu doar pentru rezultat, ci și pentru prestația controversată a lui Istvan Kovacs, unul dintre cei mai experimentați arbitri români, dar care, în această seară, a fost ținut în picioare doar de VAR.

