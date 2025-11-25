Sudul va avea parte de un regim pluviometric peste medie, în timp ce nordul și sud-estul pot consemna cantități mai mici de precipitații, decât în mod normal

Vremea va continua să fie peste normalul perioadei în aproape toată țara până spre finalul lunii decembrie, arată prognoza meteorologilor pentru intervalul 25 noiembrie – 22 decembrie. Primele zile aduc temperaturi ridicate și precipitații importante în sud.

Pentru săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, specialiștii anunță temperaturi mai mari decât cele obișnuite, cu o anomalie pozitivă accentuată în sud-est. Sudul va avea parte de un regim pluviometric peste medie, în timp ce nordul și sud-estul pot consemna cantități mai mici de precipitații, decât în mod normal.

Între 1 și 8 decembrie, încălzirea continuă, mai ales în zonele montane. În această perioadă, ploile vor fi puține la nivel național, toate regiunile urmând să înregistreze un deficit de precipitații.

În săptămâna 8 – 15 decembrie, temperaturile se mențin ușor peste valorile climatice obișnuite pentru luna decembrie, iar vestul și nord-vestul țării vor avea parte de un regim pluviometric redus. În rest, precipitațiile se vor înscrie în limite normale.

Spre finalul intervalului analizat, între 15 și 22 decembrie, valorile termice revin la niveluri apropiate de cele specifice perioadei. În regiunile extracarpatice sunt așteptate precipitații normale pentru această săptămână, în timp ce în celelalte zone ale țării cantitățile vor rămâne ușor sub medie.

