Debut de coșmar! Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după cinci minute la primul meci în Champions League pentru Real Madrid

Englezul a fost înlocuit de Dani Carvajal, care a văzut cartonașul roșu pe finalul partidei cu Olympique Marseille.

Trent Alexander-Arnold, noul fundaș dreapta al Realului, a avut parte de un debut extrem de nefericit în UEFA Champions League. Transferat în această vară de la Liverpool, fotbalistul de 26 de ani a rezistat pe teren doar cinci minute în duelul cu Olympique Marseille (2-1), fiind nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări la mușchii ischiogambieri.

Momentul s-a produs în minutul 3, când englezul a căzut brusc și a devenit evident că nu mai putea continua. În locul său a fost introdus Dani Carvajal (33 de ani), veteranul pe care Alexander-Arnold reușise să-l devanseze în lupta pentru titularizare, dar cu care s-a confruntat deja în La Liga în ceea ce privește constanța prestațiilor.

O seară amară pentru Real Madrid

Intrarea lui Carvajal nu a rezolvat însă problemele de pe flancul drept al madrilenilor. Spaniolul a fost eliminat pe finalul partidei, după o intrare dură asupra portarului advers Geronimo Rulli, și a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Pentru Alexander-Arnold, accidentarea reprezintă o nouă lovitură după un început complicat de carieră la Real Madrid. Englezul nu a reușit încă să se impună în campionat și a fost chiar lăsat în afara lotului Angliei de selecționerul Thomas Tuchel pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială din această lună.

Fundașul a ajuns pe Santiago Bernabéu la finalul contractului cu Liverpool, club la care a evoluat timp de două decenii, despărțirea producându-se în condiții tensionate. Așteptările erau mari pentru debutul său european în tricoul Realului, însă accidentarea îi amână șansa de a demonstra pe scena Ligii Campionilor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!