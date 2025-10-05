Corina Cojocaru, CEO al BT Pensii, a vorbit la pentru Ziarul Financiar despre modul în care funcționează sistemul de pensii din România și despre importanța economisirii timpurii.

Ea a încercat să explice pe înțelesul generației Z cum pot găsi echilibrul între a se bucura de prezent și a-și asigura un trai decent la bătrânețe.

„Întotdeauna sunt obiective diferite de economisire. Americanii au o vorbă – «plăteşte-te întâi pe tine, cel din viitor». În esenţă, acest lucru se traduce astfel: atunci când încasezi salariul, asigură-te mai întâi că ţi-ai satisfăcut obiectivele de economisire aşa cum ţi le-ai setat – pensie, vacanţă, alte cheltuieli. Apoi, cu ce îţi rămâne, încearcă să te descurci. Putem descoperi că ne putem descurca şi cu mai puţin“, a spus Corina Cojocaru, în cadrul emisiunii ZF Ce faci cu banii tăi.

Cum funcționează sistemul public și privat

CEO-ul BT Pensii a explicat că, odată angajați, românii contribuie la sistemul public prin reținerea CAS, adică 25% din salariul brut. Din această sumă, 20,25% merge către Pilonul I, pensia publică, iar 4,75% către Pilonul II.

„Angajaţii de azi, prin contribuţiile lor, plătesc pensia pe care o încasează buncii sau părinţii lor. Aşa funcţionează sistemul public de pensii. Provocarea este că avem din ce în ce mai puţini angajaţi vs. numărul de pensionari, iar tendinţa aceasta e destul de accelerată, ceea ce pune presiune pe sistemul de pensii“, a adăugat ea.

Pentru a echilibra această situație, au fost introduse pensiile private – Pilonul II, obligatoriu pentru cei sub 35 de ani și opțional între 35 și 45 de ani, dar și Pilonul III, facultativ, destinat suplimentării veniturilor la pensie.

Economii pe termen lung

Cojocaru a subliniat că pensiile private pot fi accesate doar la bătrânețe, când veniturile scad semnificativ.

„Poţi începe şi cu 50, 60 sau 100 de lei. Dacă eşti riguros şi contribui lună de lună, banii se strâng, dar nu te poţi folosi de ei până la bătrâneţe, când veniturile scad dramatic şi vei avea cu adevărat nevoie de ei“, a explicat Corina Cojocaru.

În opinia sa, pensia facultativă poate acoperi până la 60-70% din salariul avut în timpul vieții active, contribuind la menținerea unui nivel de trai apropiat de cel obișnuit.

Recomandarea pentru tineri

Mesajul final pentru tinerii angajați a fost clar:

„Pune nişte bani deoparte, setează-ţi nişte recurenţe sau roagă-ţi angajatorul să-ţi reţină din salariu şi să trimită direct banii către fondul de pensii. Tu nu faci nimic, doar îţi vezi de viaţa ta, dar ştii că ai acolo nişte bani care se acumulează şi care te vor ajuta în cele din urmă“, a mai spus Corina Cojocaru.

