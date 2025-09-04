De ce a „căzut” Google

Google s-a confruntat joi dimineață cu o pană majoră care a lăsat mii de utilizatori fără acces la servicii esențiale precum Gmail, Google Maps, Google Drive și YouTube. Problemele au început în jurul orei 8:00, iar vârful raportărilor a fost atins la 8:45, potrivit platformei Downdetector, când au fost înregistrate peste 300 de sesizări.

Google a avut parte de o pană majoră

Afectați au fost utilizatori din Marea Britanie, Turcia, România, Bulgaria, Grecia, Serbia, Croația și Georgia. În România și Bulgaria, mulți au semnalat că nu își pot accesa emailurile, în timp ce în Turcia YouTube și serviciile Android au fost practic blocate.

Pe Google Maps, aplicația nu încărca datele hărților, nu căuta locații și nu calcula trasee. În plus, unii utilizatori au primit mesajul „5xx server error”, semn că problema era de partea Google, nu a conexiunii la internet.

Un utilizator din Turcia a declarat pe Downdetector: „Niciun serviciu Google nu funcționează corect acum. Dar dacă folosesc VPN, totul merge fără probleme.”

Oficialii din Turcia au confirmat incidentul. Omer Fatih Sayan, ministru adjunct al Transporturilor și Infrastructurii, a precizat că Google se confruntă cu „o pană ce afectează serviciile Android și conexiunile în Turcia și regiunea europeană”.

Potrivit presei internaționale, se pare că cei de la Google au avut probleme cu un server din Sofia.

