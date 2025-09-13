Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul Bolojan că prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază lovește în categoriile vulnerabile.

„Curat murdar, dle prim-ministru! Care-i rațiunea pentru care domnul Bolojan refuză să continue plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază? Că aici nu e vorba de cheltuieli nejustificate și nici să păstrăm bugetari în aparatul de stat. Am înțeles disprețul față de bugetari, dar cu oamenii nevoiași, ce aveți, dle prim-ministru?”, a transmis Zamfir într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta a mai declarat că măsura, alături de nivelul de inflație ce se apropie de 10%, „va lovi tot în cei nevoiași”.

În plus, acesta l-a acuzat pe premier că apără interesele companiilor multinaționale. „Cine va câștiga din această măsură? Retailerii, adică multinaționalele cărora voiați să le eliminați și impozitul de 1% pe cifra de afaceri”, încheie liderul PSD.

Guvernul elimină plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Coaliția de guvernare a decis să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, a transmis, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!