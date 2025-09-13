Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, nemulțumit de eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază

De către
Catalin Serban
-
0
22
Daniel Zamfir eliminare plafonare adaos comercial produse alimentare bază
Daniel Zamfir eliminare plafonare adaos comercial produse alimentare bază

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul Bolojan că prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază lovește în categoriile vulnerabile.

„Curat murdar, dle prim-ministru! Care-i rațiunea pentru care domnul Bolojan refuză să continue plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază? Că aici nu e vorba de cheltuieli nejustificate și nici să păstrăm bugetari în aparatul de stat. Am înțeles disprețul față de bugetari, dar cu oamenii nevoiași, ce aveți, dle prim-ministru?”, a transmis Zamfir într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta a mai declarat că măsura, alături de nivelul de inflație ce se apropie de 10%, „va lovi tot în cei nevoiași”.

În plus, acesta l-a acuzat pe premier că apără interesele companiilor multinaționale. „Cine va câștiga din această măsură? Retailerii, adică multinaționalele cărora voiați să le eliminați și impozitul de 1% pe cifra de afaceri”, încheie liderul PSD.

Guvernul elimină plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Coaliția de guvernare a decis să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, a transmis, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!