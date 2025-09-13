Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată în interiorul coaliției de guvernare fără să existe opinii contrare la momentul respectiv, în răspuns la cererea „urgentă” a lui Sorin Grindeanu de „clarificări” privind măsura.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonarii urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților. Săptămâna viitoare, premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a spus Dogioiu, sâmbătă.

Grindeanu vrea „clarificări urgente”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunțat, sâmbătă, că va cere „urgent” clarificări „partenerilor de guvernare” în legătură cu posibila renunțare, de la 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Ridicarea plafonării ar putea duce la creșterea inflației

Grindeanu s-a referit la „zvonurile” și știrile apărute în presă legate de faptul că guvernul Bolojan nu va mai lua în calcul, conform unor surse politice și guvernamentale, prelungirea acestui termen la finalul lunii septembrie. Liderul social-democrat s-a arătat, de asemenea, „îngrijorat” de creșterea inflației.

„Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord”, a spus Grindeanu, într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook.

În opinia președintelui interimar al PSD, o eventuală ridicare a plafonării ar provoca o creștere a inflației „cu încă 2-3 puncte procentuale”, ceea ce ar duce la scăderea consumului și a puterii de cumpărare a românilor.

Ce produse aveau adaosul plafonat:



-pâine albă simplă 300-500 g

-lapte 1 l, grăsime 1,5%

-telemea de vacă vrac;

-ouă de găină calibrul M;

-ulei de floarea-soarelui

-carne proaspătă pui;

-carne proaspătă porc;

-legume proaspete vrac;

-fructe proaspete vrac;

-cartofi proaspeţi albi vrac;

