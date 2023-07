Daniel Savu, fost ofițer SRI și fost senator, ar fi fost ținta unei tentative de omor, după ce a făcut dezvăluiri într-o emisiune TV

Daniel Savu, fost ofițer SRI și fost senator PSD, afirmă că a fost ținta unei tentative de omor, după ce a participat la o emisiune de televiziune.

Daniel Savu este participant constant, ca invitat, la emisiuni ale postului România Tv. În seara de 20 iulie 2023, Savu a ieșit de la o emisiune pe care o realizase Victor Ciutacu și a plecat spre casă, la volanul mașinii personale. Daniel Savu a relatat, la postul România Tv, că șoferul care a încercat să-i provoace un accident era “un cetăţean foarte brunet (…) cu o şapcă neagră pe cap”.

“Mi-a evitat privirea. Am accelerat, am trecut de el. Şi ce să vezi, ăsta s-a ţinut după mine. După ce a mers în faţa mea ca şi cum avea avarie, a accelerat după mine. Mă pregăteam să sun la 112. Mergea în spatele meu, la 3-4 metri, la 130 km/h, cu faza lungă aprinsă. Până am ajuns la ieşirea spre Moara Vlăsiei, de fapt spre Voluntari. Atunci mi-am dat seama că am fost vizat, de unii din Voluntari care au fost puşi să facă treaba asta. Mi-am continuat drumul la Ploieşti, am discutat cu procurori, cu avocaţi. Vreau să spun un lucru. De 20 de ani vorbesc la Tv, am fost senator zece ani. Am vorbit rău de Traian Băsescu, de Iohannis, de Coldea, de Kovesi, cu Portocală şi Negulescu am avut meciuri groaznice. Nimeni nu şi-a propus să mă omoare până acum”, a declarat Daniel Savu.

Fostul senator își amintește că incidentul care l-a vizat s-a produs imediat după o emisiune Tv în care Savu a vorbit “despre mafia din Voluntari”. Era vorba de scandalul azilelor de bătrâni din orașul Voluntari.

“Eu am certitudine sută la sută cine a comandat, dar aştept procurorii să îşi spună părerea”, a precizat Daniel Savu.

