Daniel Popa ar putea semna cu o echipă din Kazakhstan. Becali: „Până se hotărăște nenea Iftime…”

Valeriu Iftime, conducătorul echipei din Botoșani, și-a exprimat intenția de a consolida compartimentul ofensiv și l-a indicat pe Daniel Popa drept o soluție ideală. Acest jucător, aflat în planurile FCSB, urmează să fie exclus de Gigi Becali de pe lista pentru Superliga, ceea ce ar putea facilita un eventual transfer la FC Botoșani.

Această decizie scoate în evidență interesul ambelor cluburi pentru o reorganizare a echipelor lor și posibilitatea ca Daniel Popa să-și continue cariera la o altă formație din campionatul intern. Totuși, rămâne de văzut dacă negocierile dintre cele două cluburi se vor concretiza, iar jucătorul își va găsi un nou punct de plecare pentru viitoarele performanțe.

CITEȘTE ȘI – FCSB renunță la trei jucători din lotul pentru SuperLigă! Cine sunt noile achiziții care le iau locul

Până se hotărăște nenea Iftime ce face cu Popa, dacă se înțelege cu el sau nu, uitați că i-a venit lui Popa o ofertă din străinătate și nu vrea la Botoșani. Eu așa am înțeles și nu am ce să le fac.. Am înțeles că lui Popa i-a venit o ofertă din străinătate, mi se pare că din Kazakhstan, și ar vrea să se ducă acolo. Băiatul se duce unde vrea el, dar dacă e să rămână la FCSB, atunci la noi o să fie și el în aceeași situație cu Baeten. Nu o să mai avem loc pe listă nici pentru el că trebuie să facem vreo trei modificări. Trebuie să îi băgăm pe listă pe cei noi, dar și pe Kiki. Ce vreți să ii fac eu acum lui Valeriu Iftime dacă el stă nu știu cât timp să se decidă ce face în legătură cu Popa. Voi nu știți că în perioada transferurilor lucrurile se schimbă de pe o zi pe alta foarte repede, iar impresarii se agită să le caute echipe și oferte mai bune pentru jucătorii lor? Asta e situația la ora asta cu Popa, iar alte lucruri în plus nu am ce să vă mai spun, a încheiat Gigi Becali, potrivit prosport.ro.