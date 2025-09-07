Cu o zi înainte de începerea noului an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj adresat elevilor, părinților și profesorilor, subliniind responsabilitatea cadrelor didactice în fața copiilor.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, a transmis Daniel David într-un comunicat.

Ministrul Educației vorbește și despre obligațiile cadrelor diactice:

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a mai spus Daniel David.

Mesajul său este pus sub deviza „Per Aspera Ad Astra” – motto inspirat din Seneca, care înseamnă „pe căi aspre către stele”.

Nemulțumiri sindicale, dar și apel la responsabilitate

Ministrul a recunoscut nemulțumirile din sistemul educațional față de măsurile fiscal-bugetare, amintind că protestele sindicale au fost respectate. Totuși, a avertizat că acestea nu trebuie să blocheze funcționarea școlii.

„Trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a precizat ministrul.

Chemare la unitate pentru viitorul educației

În încheiere, Daniel David a invitat toți actorii din educație să colaboreze pentru un viitor mai bun al școlii românești:

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim.”

