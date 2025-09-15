David a recunoscut că mărirea normei didactice cu două ore, nu ar fi fost primul pas într-o reformă, dar a explicat că actuala criză fiscal-bugetară a impus această decizie

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, în cadrul dezbaterii moţiunii simple împotriva sa, că România se confruntă cu o situaţie critică în sistemul educaţional, unde aproape jumătate dintre elevi se află în zona analfabetismului funcţional. Oficialul a avertizat că, fără măsuri ferme, ţara riscă să devină „o civilizaţie eşuată”, vulnerabilă la obscurantism şi dependentă de tehnologiile altora.

David a recunoscut că mărirea normei didactice cu două ore, nu ar fi fost primul pas într-o reformă, dar a explicat că actuala criză fiscal-bugetară a impus această decizie. „Nu am dorit să tensionez relaţia cu profesorii, dar în lipsa acestor ajustări, nu am fi putut asigura salariile şi bursele până la finalul anului”, a afirmat ministrul, subliniind că soluţiile adoptate se aliniază standardelor europene.

El a mulţumit senatorilor opoziţiei pentru că au adus în dezbatere problemele reale ale şcolii româneşti şi a precizat că actualul mandat urmăreşte aplicarea recomandărilor din raportul QX, care descria deja un tablou îngrijorător al educaţiei şi cercetării din România. „E nevoie de onestitate: nu suntem într-o reformă clasică, ci într-o logică de supravieţuire financiară”, a spus acesta.

Ministrul a explicat că majorarea normei didactice a fost inspirată din practica europeană: 22 de ore în Franţa, 21 în Spania, 22 în Irlanda. „Da, există state cu norme mai mici, dar şi exemple precum Ungaria, unde se ajunge la 26 de ore. România rămâne într-un interval acceptabil”, a detaliat David.

Ca efect secundar, această schimbare ar putea finanţa un program de învăţare remedială, în special la nivel primar, menit să corecteze lacunele de competenţe acumulate de elevi. „Pentru prima dată vom avea resurse pentru a susţine ore suplimentare care îi ajută pe copii să recupereze ce nu au reuşit să asimileze la timp”, a explicat ministrul.

În ceea ce priveşte cadrele didactice, David a subliniat că marea majoritate şi-au păstrat norma în aceleaşi unităţi de învăţământ, iar suplinitorii calificaţi rămân la acelaşi nivel ca anul trecut. De asemenea, numărul profesorilor titulari a crescut, ca urmare a rezultatelor de la examenul de titularizare.

„Educaţia este în pericol de multă vreme, dar acum trebuie să fim conştienţi că miza nu mai este doar şcoala, ci însăşi stabilitatea ţării”, a concluzionat ministrul Educaţiei.

