Dani Mocanu, dat în urmărire generală după condamnări definitive

Manelistul Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce autoritățile nu l-au găsit la domiciliu pentru a fi încarcerat în urma condamnărilor definitive primite în dosare penale complexe.

Dani Mocanu, căutat de oamenii legii

În același timp, polițiștii îl caută și pe fratele său, Ionuț Nando Mocanu, care a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare cu executare. Ambii urmau să fie ridicați și escortați la penitenciar pentru executarea pedepselor, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii Serviciului Investigații Criminale au primit mandate de executare a pedepsei pentru cei doi bărbați din Ștefănești, județul Argeș, cu vârste de 35 și 33 de ani. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor și la peste șase ani pentru proxenetism, spălare de bani și activități într-un grup infracțional organizat. În urma unei decizii a Curții Constituționale, însă, anumite pedepse au fost anulate prin prescripție, ceea ce l-a scutit pe Mocanu de executarea integrală a pedepsei pentru aceste infracțiuni.

„Astăzi, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit de la Tribunalul Argeş două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu”, se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Cazul Dani Mocanu atrage atenția asupra modului în care prescripția penală și deciziile instanțelor pot influența executarea pedepselor în dosare complexe. Totodată, urmărirea generală a manelistului și a fratelui său scoate în evidență eforturile autorităților de a aplica deciziile definitive ale justiției, chiar și atunci când condamnații evită temporar arestarea.

