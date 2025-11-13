Danemarca, sub asalt cibernetic: hackeri proruşi lovesc instituţii şi companie de apărare

Copenhaga se confruntă cu un nou val de atacuri cibernetice, de data aceasta revendicate de hackeri proruşi, care au vizat joi mai multe site-uri oficiale ale statului danez, dar şi platforma unei companii din industria apărării.

Agenţia daneză pentru Securitate Civilă a confirmat incidentele, precizând că atacurile de tip DDoS au provocat pene şi perturbări temporare în funcţionarea unor site-uri web şi servicii digitale, dar că situaţia este monitorizată constant, în colaborare cu serviciile de informaţii militare.

Potrivit grupului de hackeri NoName057, vizate au fost site-uri ale unor instituţii cheie, precum Ministerul Transporturilor şi platforma guvernamentală pentru servicii administrative borger.dk. De asemenea, compania de apărare Terma, una dintre ţintele atacului, a confirmat că sistemele sale au fost afectate, însă a asigurat că nu au existat încălcări de securitate şi nici pierderi de date.

Directorul de comunicare al Terma, Tobias Brun-Falkencrone, a declarat pentru AFP: „Suntem bine pregătiţi pentru astfel de atacuri cibernetice şi am reacţionat rapid. În prezent, nu există dovezi că grupul de hackeri este responsabil direct, însă urmărim situaţia cu atenţie.”

Incidentul survine la doar câteva zile după ce acelaşi grup a revendicat atacuri asupra mai multor municipalităţi daneze, într-un context politic sensibil, cu alegeri locale programate săptămâna viitoare. Danemarca, recunoscută ca unul dintre cei mai activi susţinători ai Ucrainei, pare să fie astfel în centrul unui război cibernetic care vizează destabilizarea infrastructurii digitale critice.

Experţii în securitate avertizează că astfel de atacuri, deşi aparent gestionabile, ar putea fi doar prima etapă a unor campanii mai complexe menite să testeze vulnerabilităţile digitale ale instituţiilor statului şi ale companiilor strategice. În timp ce autorităţile daneze asigură populaţia că situaţia este sub control, vigilenţa rămâne ridicată, iar colaborarea cu agenţiile militare şi civice continuă pentru a preveni escaladarea incidentelor.

