Dan Petrescu a cedat după dezastrul din Suedia! CFR Cluj rămâne fără antrenor după 7-2 cu Hacken

„Bursucul” a anunțat cu lacrimi în ochi că pleacă de la CFR, asumându-și responsabilitatea pentru cel mai rușinos eșec din cariera sa.

CFR Cluj a trăit o seară de coșmar în Suedia, unde a pierdut cu 7-2 în fața lui Hacken, în prima manșă a play-off-ului UEFA Conference League. Rezultatul a compromis șansele ardelenilor de a accede în faza grupelor și a dus la o decizie radicală: Dan Petrescu și-a anunțat demisia chiar la finalul partidei.

Vizibil afectat și cu lacrimi în ochi, antrenorul de 57 de ani a recunoscut că acesta a fost cel mai greu moment din cariera sa.

„Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj! Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec. În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”, a declarat Petrescu.

„Nu e o decizie la cald. Am nevoie de o pauză”

Tehnicianul a subliniat că hotărârea nu a fost luată la impuls, ci era deja conturată, indiferent de calificarea echipei.

„Nu e o decizie la cald. De mâine nu mă mai prezint la antrenamente. Clar că toți suntem vinovați, dar eu sunt principalul vinovat pentru că sunt antrenorul. Am nevoie de o pauză, iar băieții de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa, pentru că am avut ani foarte buni. Dar nu pot accepta o asemenea rușine”, a precizat „Bursucul”.

Petrescu a recunoscut că starea de sănătate i-a dat bătăi de cap în ultima perioadă și că intenționează să se retragă temporar din fotbal.

„Am avut ceva probleme medicale pe care sper să le rezolv. Chiar îmi pare rău. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea, poate de la stres, poate de la ce am eu. Am luat o hotărâre bună și pentru mine, și pentru club. Poate voi mai antrena peste 1-2-3-4 ani”, a adăugat tehnicianul.

Petrescu își încheie astfel al patrulea mandat pe banca echipei din Gruia, început în aprilie 2024. De-a lungul carierei la Cluj, a cucerit 5 titluri de campion și o Cupă, devenind antrenorul emblematic al clubului. Plecarea sa marchează sfârșitul unei ere pentru CFR, care pierde atât șansa la grupele Conference League, cât și pe cel mai titrat tehnician din istoria sa.

