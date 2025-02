Dan Nistor, la 470 de meciuri în Liga 1! Mijlocașul Universității Cluj: „Ce a fost mai greu a trecut”

Veteranul din Superliga a urcat în top 5 all-time după victoria echipei sale împotriva Oțelului Galați.

Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în deplasare împotriva Oțelului Galați, scor 1-0, în etapa cu numărul 28 din Superliga României. Dan Nistor (36 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei sale, ajungând la 470 de meciuri în prima ligă și urcând pe locul 5 în clasamentul all-time al celor mai multe partide disputate în campionatul României.

În urma acestui succes, U Cluj a urcat temporar pe primul loc în clasament, având 51 de puncte, în timp ce Oțelul Galați rămâne pe poziția 12, cu 29 de puncte.

Dan Nistor: „Suntem calificați în play-off, presiunea ar trebui să dispară”

După meci, mijlocașul clujenilor a declarat că victoria a fost esențială pentru moralul echipei și că obiectivul principal rămâne clasarea pe podium.

„În a doua repriză, ne-au pus în dificultate, dar am știut să gestionăm această situație. Mă bucur pentru victorie, ne menține acolo. Și la meciul cu Botoșani trebuie să câștigăm cele trei puncte. Ce a fost mai greu a trecut, suntem calificați și în play-off, iar presiunea ar trebui să dispară. Vrem să facem acel fotbal frumos, să terminăm pe podium, pentru că echipa și orașul merită acest lucru.”

Dan Nistor a fost aproape să-și treacă numele pe lista marcatorilor în două rânduri. În minutul 55, mijlocașul a șutat din afara careului, dar mingea a lovit bara, iar în minutul 79, șutul său a fost respins spectaculos de portarul Dur-Bozoancă.

Dan Nistor, în top 5 all-time în Liga 1

Cu 470 de meciuri în prima ligă a României, Dan Nistor a urcat în top 5 al jucătorilor cu cele mai multe apariții din istoria competiției, egalându-l pe Costel Câmpeanu.

Clasamentul celor mai prezenți jucători din Liga 1:

Ionel Dănciulescu – 515 meciuri Costică Ștefănescu – 490 meciuri Florea Ispir – 485 meciuri Ladislau Bölöni – 484 meciuri Dan Nistor & Costel Câmpeanu – 470 meciuri

De-a lungul carierei sale în Liga 1, Nistor a reușit 105 pase decisive și a marcat 63 de goluri, demonstrându-și constant valoarea în campionatul intern.

Andrej Fabry: „Putem câștiga titlul”

Un alt jucător important al meciului a fost Andrej Fabry, mijlocașul slovac care a marcat golul victoriei pentru U Cluj. La debutul său în Superliga, Fabry a declarat că echipa este pregătită să lupte pentru primul titlu din istorie.

„Sunt fericit că am marcat, dar în special mă bucur că am ajutat echipa să câștige. Am văzut că Bettaieb voia să ia mingea, dar a lăsat-o pentru mine. M-am dus spre ea, am șutat și am înscris. Totul e bine, sunt aici de o săptămână. Desigur că putem câștiga titlul, dar trebuie să fim consecvenți. Trebuie să câștigi fiecare meci, să o iei pas cu pas.”

Ce urmează pentru U Cluj în Liga 1

Echipa pregătită de Ovidiu Sabău este într-o formă excelentă și are șanse mari să continue seria bună din Superliga.

În ultimele două etape din sezonul regulat, „studenții” vor avea meciuri decisive pentru poziția finală înainte de startul play-off-ului:

1 martie: FC Botoșani – U Cluj

FC Botoșani – U Cluj 8 martie: U Cluj – Farul Constanța

