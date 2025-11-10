Cutremur la FCSB! Charalambous și Pintilii au vrut să plece după meciul cu Hermannstadt

Gigi Becali a intervenit imediat și a oprit demisiile celor doi antrenori ai campioanei României.

Egalul spectaculos, 3-3 la Sibiu, în fața celor de la Hermannstadt, a provocat un nou moment tensionat la FCSB. Potrivit declarațiilor făcute de Gigi Becali, antrenorul principal Elias Charalambous și secundul Mihai Pintilii au fost la un pas să demisioneze imediat după meci.

„Ei au vrut să plece. Și Pintilii, și cu Charalambous. Au spus: „Dom’le, noi vrem să plecăm, poate se face un șoc la echipă”. Am zis nu”, a declarat patronul echipei, în direct la Digi Sport.

FCSB, la cinci puncte de zona de play-off

Rezultatul de la Sibiu a fost unul dezamăgitor pentru campioana en-titre. Golurile formației gazdă au fost marcate de Chițu (’26, ’54) și Stancu (’87), în timp ce pentru FCSB au punctat Thiam (’4), Miculescu (’63) și Politic (’90+3).

După acest egal, roș-albaștrii au ajuns pe locul 9, cu doar 20 de puncte, la cinci lungimi de pozițiile de play-off, o situație îngrijorătoare pentru o echipă care și-a propus să își apere titlul.

Reacțiile din club: „E debandadă la echipă”

Nemulțumirile s-au extins și la nivelul conducerii administrative. Managerul general Mihai Stoica a avut o ieșire dură după meci, acuzând lipsa de disciplină și implicare.

„E debandadă la echipă, nu am ce să fac. Se supără MM sau nu se supără, dar ești președinte, ești acolo, nu se rezolvă treaba asta de atâta timp. Dacă nu au respect pentru Charalambous și pentru Pintilii, măcar dă-le amenzi!”, a declarat Stoica la Prima Sport.

Oficialul roș-albaștrilor a mai precizat că va fi adus un om special pentru disciplină, nemulțumit de comportamentul unor jucători, precum Ngezana sau Bîrligea, care ar fi încălcat regulamentele interne.

În ciuda tensiunilor, Gigi Becali a refuzat demisiile lui Charalambous și Pintilii, dorind ca aceștia să continue pe banca tehnică cel puțin până la finalul anului.

