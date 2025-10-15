În luna octombrie, România a înregistrat 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter, majoritatea fiind localizate în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul, considerat de intensitate medie, a avut loc la o adâncime de 4,1 kilometri, una dintre cele mai reduse adâncimi înregistrate în ultima perioadă. Mișcarea tectonică s-a produs la 22 de kilometri sud-est de municipiul Satu Mare, 34 de kilometri vest de Baia Mare și 55 de kilometri nord de Zalău.

Specialiștii arată că, deși magnitudinea nu a fost una ridicată, adâncimea mică face ca astfel de cutremure să fie resimțite local, în special în zonele apropiate epicentrului.

În luna octombrie, România a înregistrat 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter, majoritatea fiind localizate în zona seismică Vrancea, dar și în regiuni mai puțin obișnuite pentru activitate tectonică, precum Banatul sau nord-vestul țării.

Cele mai puternice seisme din 2025 au avut magnitudinea de 4,4, produse la 13 februarie în Buzău și 11 mai în Vrancea, ambele fiind considerate moderate, fără efecte semnificative la suprafață.

În 2024, cel mai intens cutremur consemnat în România a avut magnitudinea 5,2, fiind înregistrat în 16 septembrie, în zona seismică Buzău.

Activitatea seismică din ultimele luni se menține la un nivel mediu, fără indicii privind o creștere bruscă a frecvenței sau intensității cutremurelor, potrivit INCDFP.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube