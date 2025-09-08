Curtea de Apel respinge apelul lui Donald Trump: rămâne obligat să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll

Donald Trump a suferit o nouă înfrângere în instanță. Luni, Curtea de Apel a Statelor Unite pentru cel de-al Doilea Circuit a respins cererea președintelui de a anula verdictul prin care a fost obligat să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll, pe care a defăimat-o după ce aceasta l-a acuzat de agresiune sexuală.

Donald Trump, obligat să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll

Avocații lui Trump au susținut că despăgubirile sunt „excesive și nevalide”, invocând și o decizie a Curții Supreme din 2024, care a extins imunitatea prezidențială. Însă judecătorii au respins argumentele, subliniind că Trump „nu a prezentat niciun motiv convingător pentru reconsiderarea hotărârii anterioare privind imunitatea prezidențială” și că despăgubirile stabilite de juriu sunt „echitabile și rezonabile”.

Decizia vine la doar câteva zile după ce echipa juridică a lui Trump a anunțat că va cere Curții Supreme să anuleze verdictul într-un alt proces intentat de Carroll, în care președintele a fost condamnat la plata a încă 5 milioane de dolari.

Ambele procese se referă la declarațiile prin care Trump a negat acuzațiile scriitoarei, acuzând-o că a inventat povestea pentru „motive improprii”. În procesul din 2023, juriul a stabilit că Trump a agresat-o sexual pe Carroll în 1996 și a defăimat-o ulterior.

Avocata acesteia, Roberta Kaplan, a salutat decizia Curții de Apel: „Așteptăm cu nerăbdare încheierea definitivă a proceselor pentru ca justiția să fie făcută.”

Panelul de trei judecători care a emis hotărârea a fost format din doi magistrați numiți de președintele Joe Biden și unul numit de Barack Obama.

