Spania afirmă că acuzațiile Israelului privind antisemitismul sunt „false”

Spania a declarat luni că „respinge cu fermitate acuzațiile false și calomnioase de antisemitism” lansate de Israel, după ce premierul Pedro Sanchez a anunțat nouă măsuri menite să oprească ceea ce el a numit „genocidul din Gaza”, scrie AFP.

Ministerul de Externe spaniol a condamnat, de asemenea, decizia Israelului de a interzice accesul în țară pentru doi miniștri ai guvernului spaniol din extrema stângă, subliniind că Spania „nu se va lăsa intimidată în apărarea păcii, a dreptului internațional și a drepturilor omului”.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a afirmat pe X că criticile lui Sanchez la adresa războiului reprezintă o încercare „de a distrage atenția de la gravele scandaluri de corupție printr-o campanie continuă anti-Israel și antisemită”. Saar a anunțat totodată interdicții de intrare pentru vicepremierul Yolanda Diaz și pentru ministrul Tineretului, Sira Rego, ambele membre ale grupului de extremă stângă Sumar, partener minoritar în coaliția guvernamentală condusă de Sanchez.

Sira Rego este de origine palestiniană din partea tatălui și a petrecut o parte din copilărie în Cisiordania ocupată.

Printre măsurile anunțate de Sanchez se numără un embargo asupra armamentului destinat Israelului și interzicerea accesului în porturile spaniole a navelor care transportă combustibil pentru armata israeliană.

Spania este unul dintre cei mai vocali critici europeni ai războiului devastator din Gaza, declanșat de atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023, și a recunoscut anul trecut statul palestinian.

