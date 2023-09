Premierul României Marcel Ciolacu îşi doreşte ca fiul său, care s-a cununat civil sâmbătă, să îl facă bunic, conform agerpres.ro.

“Este un moment plin de emoţie, lucru normal, vedem, să decidă mai departe ce vor ei, oricum au decis singuri şi până acum. Este normal să ai emoţii nu numai acum, am avut şi aseară când am stat cu ei de vorbă şi astăzi, presupun că o să am în continuare. Sunt doi copii extraordinari, doi copii buni, care învaţă, îşi fac o carieră, sper să mă facă bunic cât mai curând. Au zis că după ce termină ultimul an de facultate, după ce intră la Rezidenţiat. Ei decid singuri”, a afirmat Marcel Ciolacu, după ceremonie.

Fiul premierului, Andrei Filip Ciolacu, s-a căsătorit civil sâmbătă.

Evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru restrâns, fiind prezenţi în jur de 50 de invitaţi, colegi de grupă ai mirelui la Facultatea de Medicină, dar şi apropiaţi ai premierului.

“Nu îi sfătuiesc nimic, pot să greşească şi singuri, nu au nevoie de sfaturile mele. Este un eveniment privat, sigur că este un eveniment care captează atenţia presei. Le urez fericire, casă de piatră, bucurie. La mine au trecut 19 ani, parcă a fost ieri”, a afirmat social-democratul Lucian Romaşcanu, fost ministru al Culturii, prezent la eveniment.

Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

“Le urez din partea comunităţii buzoiene ce le urez tuturor familiilor de tineri căsătoriţi din Buzău – multă sănătate, bucurii şi numai împliniri alături de cei dragi. Ca iubitor de Buzău şi istorie, ziua de astăzi mai are o semnificaţie adâncă, suntem la vila construită de Alexandru Marghiloman, cel dintâi prim-ministru plecat de la Buzău, şi iată astăzi îl avem pe cel de-al doilea prim-ministru din Buzău, Marcel Ciolacu. Această vilă care era o ruină, atunci când a fost reabilitată lucrările au fost coordonate de domnul Ciolacu. (…) Este o familie de tineri, la început de drum, este cel mai important eveniment din viaţa lor. Îl cunosc pe Andrei Filip de când era mic, este un băiat extraordinar, viitor medic. Sănătate, bucurii, să rămână aşa cum este, neîntinat, să aibă multă ştiinţă de carte, ca medic să profeseze şi să salveze multe vieţi. Copiii de obicei nu îşi doresc să facă ce fac părinţii”, a precizat primarul municipiului Buzău.

La petrecerea organizată după cununia civilă au mai fost invitaţi social-democraţii Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose.

Marcel Ciolacu va propune excluderea din PSD a primarului din Crevedia

Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunță că va propune excluderea din partid a primarului din comuna Crevedia, unde sâmbătă au avut loc două explozii la o stație GPL, în urma cărora două persoane au murit și zeci de persoane sunt rănite, potrivit stiripesurse.ro.

„Voi propune excluderea primarului din Crevedia în următorul Consiliu Politic Național, de la sfârșitul săptămânii.

Un primar care ”n-a știut” și căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD!”, scrie Ciolacu pe Facebook.

Primarul comunei Crevedia, Florin Petre, a declarat marți, la Antena 3, că nu are nimic să-și reproșeze și că el credea că cisternele folosesc stația GPL pe post de parcare.

„Nu mă simt vinovat cu nimic, ba din contră, sufăr alături de comunitatea locală pentru ce s-a întâmplat, o tragedie locală, suntem alături de cetățenii în suferință și facem tot posibilul să-i ajutăm să revină la o situație normală”, a declarat edilul.

Premierul Ciolacu, la Crevedia: “Cine se va face vinovat va suporta rigorile legii. Nu scrie în fișa postului că trebuie să iau legătura cu tatăl fiului care avea un GPL”

Premierul Marcel Ciolacu se află, duminică la amiază, la Crevedia, însoțit de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

