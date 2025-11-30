România se pregătește de un final de an cu vreme mai blândă decât în mod obișnuit, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie, publicată de meteorologi, arată că temperaturile se vor menține ușor peste valorile specifice sezonului în toate regiunile, inclusiv în zilele de Crăciun.

Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal sau chiar deficitare în anumite zone.

1 – 8 decembrie: temperaturi ridicate și puține precipitații

Prima săptămână a lunii aduce temperaturi peste media climatologică în toată țara, cu accent în nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi reduse, mai ales în vest, nord-vest și centru.

8 – 15 decembrie: vreme caldă; ploi în sud

Temperaturile medii rămân peste normele perioadei în toate regiunile.

În sud sunt posibile precipitații ușor mai abundente, în timp ce vestul și nord-vestul vor avea un deficit pluviometric.

În restul teritoriului, regimul de ploi se apropie de valorile obișnuite pentru această perioadă.

15 – 22 decembrie: iarnă blândă

Valorile termice continuă să fie ușor peste media normală la nivel național.

În nord-vest se menține un deficit de precipitații, iar în celelalte regiuni cantitățile vor fi apropiate de normă.

22 – 29 decembrie: Crăciun cu vreme mai caldă

Ultima săptămână din decembrie aduce, la rândul ei, temperaturi puțin peste nivelul obișnuit.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor încadra în limite normale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.