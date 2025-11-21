Cum sancțiunile SUA asupra Lukoil afectează cea mai mare rafinărie din Bulgaria

Preluând cea mai mare rafinărie din Balcani de la Lukoil, Bulgaria a evitat, cel puțin pentru moment, sancțiunile americane împotriva gigantului petrolier rus, care intră în vigoare vineri, notează AFP.

Viitorul rafinăriei esențiale de la periferia orașului bulgar de la Marea Neagră, Burgas, rămâne însă incert.

De ce a intervenit Sofia?

Pe 22 octombrie, Washingtonul a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva giganților ruși din domeniul petrolier, Rosneft și Lukoil, pentru a limita finanțarea invaziei Rusiei în Ucraina, începută în 2022.

Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Bulgaria a fost cea mai afectată, găzduind cea mai mare rafinărie Lukoil din Balcani. Lukoil deține rafinăria Neftochim din 1999.

Autoritățile bulgare au avertizat că sancțiunile americane ar fi închis efectiv rafinăria, întrucât toți partenerii de afaceri au refuzat să facă plăți companiilor protejate de Lukoil.

Pentru a preveni o astfel de situație, parlamentul bulgar a adoptat pe 7 noiembrie modificări legislative prin care toate activele Lukoil din țară au fost plasate sub control de stat.

Săptămâna trecută, guvernul l-a numit pe oficialul Rumen Spetsov, fost director al Agenției Naționale de Venituri și fost campion la culturism, să preia controlul rafinăriei.

La scurt timp, Departamentul Trezoreriei din SUA a emis o licență care autorizează tranzacții cu anumite entități Lukoil din Bulgaria — inclusiv rafinăria — până pe 29 aprilie anul viitor.

De ce este importantă rafinăria?

Rafinăria din Burgas joacă un rol economic crucial pentru Bulgaria. Este cea mai mare companie din cea mai săracă țară a UE, cu o cifră de afaceri de 4,68 miliarde de euro (5,39 miliarde USD) în 2024.

Lukoil domină piața de distribuție angro a carburanților din Bulgaria, precum și vânzările către consumatori prin rețeaua sa extinsă de benzinării.

Prezența Lukoil în Bulgaria a fost o parte cheie a influenței rusești, a declarat Martin Vladimirov, expert la centrul de analiză CSD din Sofia.

Importanța Lukoil depășește însă granițele Bulgariei, el adăugând că compania este „efectiv un formator de piață pentru întreaga Europă de Sud-Est”.

Nu este o coincidență că prețurile carburanților în România cresc, deoarece rafinăria din Bulgaria joacă un rol crucial în aprovizionarea pieței românești. România este un hub major de distribuție pentru regiune — Ucraina, Moldova, Ungaria, Austria, a spus Vladimirov pentru AFP.

Ce urmează?

Bulgaria i-a dat libertate administratorului Spetsov să vândă rafinăria cu acordul guvernului.

Statele Unite au stabilit termenul de 13 decembrie pentru găsirea unui cumpărător, contractul fiind supus aprobării Washingtonului.

„Situația este stabilă pentru moment” în ceea ce privește aprovizionarea, a spus Vladimirov.

Pe de altă parte, Lukoil a cerut miercuri autorităților bulgare să nu intervină în încercările sale de a-și vinde activele din țară, avertizând că „își rezervă dreptul de a recurge la instanțe pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”.

Compania-mamă a Lukoil, care gestionează unitățile sale externe, are sediul la Viena, iar dacă Lukoil decide să vândă, Sofia ar pierde controlul asupra rafinăriei, a declarat o sursă guvernamentală bulgară.

La sfârșitul lunii octombrie, Lukoil a anunțat că a acceptat o ofertă din partea grupului elvețian de trading Gunvor, pe care Washingtonul îl descrie drept „marioneta Kremlinului”.

