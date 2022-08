Cum a reușit Transilvania Bike Trails Race să dezvolte industria și seviciile în zona Mureș-Brașov

Transilvania Bike Trails Race (TBT Race), un concurs de ciclism Cross Country (MTB) cu startul în comuna Saschiz, care a ajuns în acest an la ediţia a VIII-a, a dezvoltat industria şi serviciile în localităţile incluse în reţeaua de trasee, din Mureș și Brașov, de la capacitatea de cazare şi punctele gastronomice locale, la firme de închiriat biciclete, service, zootehnie şi legumicultură.

Obiectivul acestui concurs anual, organizat de Clubul Sportiv NoMad Multisport şi Fundaţia ADEPT Transilvania, constă în promovarea reţelei de trasee de bicicleta care leagă satele săseşti din zona Târnava Mare cu Sighişoara, cum ar fi Viscri, Meşendorf, Criţ, Cloaşterf, Buneşti şi Saschiz.

„Concursul a avut prima ediţie oficială în anul 2014, în Viscri, fiind precedat de încă două ediţii dedicate copiilor din localităţile TBT Race. Acum concursul are startul în Saschiz, fiind o localitate cu infrastructură mai mare, care poate primi un număr mare de participanţi. Transilvania Bike Trails Race are trei trasee diferite (lung – peste 70 de kilometri, mediu – peste 42 km şi scurt – peste 20 km), care parcurge atât zone special amenajate din reţea, cât şi dealuri cu iarbă, drumuri forestiere, uliţe din satele Viscri, Meşendorf, Criţ, Cloaşterf, Buneşti, Saschiz, dar trece şi prin curţile bisericilor fortificate şi prin Cetatea Ţărănească din Saschiz. Evenimentul a adus şi o dezvoltare economică a zonei. Acum, la ediţia din acest an, nu au mai fost locuri libere de cazare de la Rupea până la Mediaş”, a declarat reprezentantul Fundaţiei ADEPT Transilvania din Saschiz, Ben Mehedin, potrivit agerpres.ro.

Transilvania Bike Trails Service a adus un spor semnificativ pentru industria și serviciile de pe traseul parcurs

El a precizat că, din punct de vedere economic, acest festival aduce venituri consistente în zonă, mai ales că TBT Race adună la un loc câteva mii de persoane, sportivi profesionişti şi amatori.

„Chiar au apărut iniţiative noi, au apărut nu doar locuri de cazare, au apărut camping-uri, au apărut activităţi de închiriere de biciclete, pentru că sunt unii care participă la concurs şi îşi închiriază bicicleta. Deci există iniţiative private pentru obţinerea de venituri generate sau inspirate de acest concurs. Mai e şi partea de gastronomie locală, fiindcă participanţii se pot bucura de mâncarea gătită aici de localnici. Transilvania este un loc al comuniunii între diferite grupuri etnice, diferite religii, diferite stiluri gastronomice, toate au interferat şi din amestecul acesta vizitatorul are doar de câştigat, pentru că îşi îmbogăţeşte experienţa. Iar experienţa gastronomică este una importantă, pentru că vorbeşte pe limba fiecăruia”, a precizat Ben Mehedin.

Pentru susţinerea gastronomiei locale, în zona Saschiz, în urma iniţiativelor private „Colinele Transilvaniei”, s-a dezvoltat zootehnia, în special creşterea bovinelor de carne, iar culturile bio au câştigat tot mai mult teren.

„Anul acesta, la Transilvania Bike Trails Race am avut tocană de vită în amestec Angus şi Limousin, vaci de carne care au apărut în Scoţia şi în Franţa, dar noi le-am aclimatizat aici. Nu noi, personal, ci iniţiative private din Colinele Transilvaniei au făcut astfel încât carnea vacilor crescute pe pajiştile din Transilvania, care sunt unice în lume, a devenit şi ea, prin aceasta, unică”, a precizat reprezentantul ADEPT.

