România devine ţara investiţiilor blocate. Fie că vorbim despre spitale, zone destinate tratării unor afecţiuni sau proiecte pentru valorificarea unor resurse naturale, tabloul este asemănător în toate colţurile ţării. Lista proiectelor care rămân doar pe hârtie este una foarte lungă, transmite Antena 3 CNN.



Spre exemplu, în 2021, autoritățile anunțau cu mândrie începerea modernizării secției de oncologie de la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani. Astăzi, clădirea stă închisă, iar șantierul este pustiu. Pentru că proiectul a stagnat, finanțarea a fost tăiată oficial pentru anii 2025 și 2026.

„În acest moment, în urma intervenției, nu mai putem reloca pacienți în vechea secție. În prezent, aceștia sunt relocați într-o secție mică, având în vedere adresabilitatea mare pe această secție”, a spus Corneliu Prepeliţă, managerul Spitalului Judeţean.

Pentru pacienți, soluţia găsită înseamnă că stau mai puțin în spital, tratamentele se fac rapid, iar confortul și siguranța sunt limitate.

„Trebuiau condiții mai bune. E aglomerat, facem tratamentul și plecăm. Înainte mai stăteam sub supraveghere”, spune o doamnă.

„În evidență sunt 9.000 de pacienți, iar internările sunt între 170 și 200, în funcție de lună. O secție nouă ar aduce atât confort, cât și alte condiții privind siguranța pacientului”, a subliniat Mirela Movanu, şefa Secţiei de Oncologie.

Secția de Oncologie va rămâne închisă până după 2026

Consiliul Județean Botoșani a reclamat blocajul prin mai multe adrese către CNI.

„Căutăm o soluție să preluăm noi, la CJ, acea secție”, spune vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Bursuc.

Până la reluarea lucrărilor, secția de oncologie va rămâne închisă cel puțin până după 2026. Aceasta este a doua investiție majoră în sănătate pierdută de județ după spitalul de îngrijiri paliative care stă închis de peste zece ani.

Din păcate, acesta nu este singura investiţie abandonată. La o distanţă de aproape 400 de kilometri de Botoşani, problemele rămân aceleaşi. Băile Sărate Ocnișoara au toate aprobarile necesare pentru a fi realizate, însă proiectul a fost din nou amânat.

Locația este satul Ocnișoara din comuna Lopadea Nouă, zonă cunoscută ca „la murătoare”. Acolo a fost reamenajată o fântână veche de 200 de ani, din care localnicii iau apă sărată, folosită pentru a îmbunătăţi calităţile bucatelor. Apa este folosită şi în scop medicinal, pentru tratarea unor boli, cum ar fi reumatismul.

„Pe baza studiilor geotehnice efectuate, s-a determinat că este unul dintre cele mai dificile terenuri din țară”, spune Dan Popescu, de la Consiliul Judeţean Alba.

„Momentan, lucrările nu au început. S-au derulat procedurile de licitație, însă constructorul a avut impedimente. Am înțeles că se încearcă găsirea unor soluții și, ulterior, după depășirea problemelor financiare, se vor începe lucrările”, a explicat Marian Indreiu, primarul comunei Lopadea Nouă.

Investiția de la Ocnișoara ar urma să fie legată de cea de la Băile Sărate Ocna Mureș, care se află la aproximativ 30 de kilometri distanță. Proiectul preveda zona de agrement cu mai multe lacuri de apă și nămol, un restaurant, locuri de joacă și spații verzi. Toate au ramas doar la nivel de proiect si asteapta zile mai bune.

Finalizarea Băilor Sărate Ocnișoara ar putea avea cel puţin un an întârziere.

