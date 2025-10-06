CS Vâlcea 1924, lider surpriză în Liga Națională! Cornelius Hudson, din nou MVP după etapa secundă

Echipa din Vâlcea a impresionat cu o nouă victorie categorică, în timp ce Rapid și Dinamo rămân neînvinse în startul sezonului.

După disputarea celei de-a doua etape din Liga Națională de Baschet Masculin, patru formații au rămas cu punctaj maxim: CS Vâlcea 1924, FC Argeș Basketball, CS Rapid București și CS Dinamo București.

Într-un weekend plin de acțiune, s-au jucat șase partide din runda secundă, în timp ce meciul dintre CSM Târgu Mureș și SCM U Craiova a fost amânat pentru data de 19 noiembrie, ora 19:00. Vicecampioana CSM Oradea a stat în această etapă.

CS Vâlcea 1924, cea mai clară victorie a rundei

Formația din Vâlcea a continuat startul perfect de sezon, trecând fără emoții de CSM Târgu Jiu, scor 95-74. A fost cea mai clară victorie a rundei, alături de succesul obținut de CSO Voluntari, 83-60 cu CSM Galați.

Eroul echipei vâlcene a fost Cornelius Hudson, care a avut o nouă prestație de excepție: 25 de puncte, 6 recuperări, 4 pase decisive și +30 la eficiență. Hudson, desemnat MVP al etapei, confirmă forma fantastică arătată și în debutul sezonului, fiind considerat deja cel mai bun jucător al Ligii Naționale 2024–2025.

Rapid și Dinamo, victorii importante în derby-urile capitalei

CS Rapid București a obținut un succes dramatic în deplasare, 76-74 cu CSU Sibiu, într-un meci decis pe final de Roman Penn, autor al coșului victoriei și al unei linii statistice solide: 16 puncte, 6 pase decisive, 3 recuperări și 2 intercepții.

De cealaltă parte, CS Dinamo București s-a impus acasă, 96-83 cu CSM Corona Brașov, echipă ce va reprezenta România în FIBA Europe Cup. „Dulăii” i-au dedicat victoria antrenorului Zydrunas Urbonas, care și-a serbat ziua de naștere în ziua meciului.

Rezultatele etapei secunde

CSM Galați – CSO Voluntari: 60–83

CSA Steaua Sharks București – FC Argeș Basketball: 62–76

CSU Sibiu – CS Rapid București: 74–76

CS Dinamo București – CSM Corona Brașov: 96–83

CSM Târgu Jiu – CS Vâlcea 1924: 74–95

CSM Petrolul Ploiești – SCM Timișoara: 96–82

CSM Târgu Mureș – SCM U Craiova (amânat, 19 noiembrie)

CSM Oradea – etapă liberă

Programul etapei a treia

CSM Corona Brașov – CSM Galați (8 octombrie, ora 17:00)

CS Rapid București – CSA Steaua Sharks (8 octombrie, ora 18:45)

CSO Voluntari – CSM Târgu Jiu (8 octombrie, ora 19:00)

FC Argeș Basketball – CS Dinamo București (8 octombrie, ora 19:00)

SCM U Craiova – CSU Sibiu (8 octombrie, ora 19:00)

SCM Timișoara – CSM Târgu Mureș (8 octombrie, ora 19:00)

CSM Oradea – CSM Petrolul Ploiești (8 octombrie, ora 20:30)

După două etape, CS Vâlcea 1924 rămâne liderul surpriză al Ligii Naționale de Baschet Masculin, demonstrând că este una dintre cele mai solide echipe ale noului sezon.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!