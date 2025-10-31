Criză totală la Genoa! Dan Șucu pregătește schimbări majore după startul dezastruos din Serie A

Directorul sportiv Marco Ottolini, principalul vizat pentru transferurile eșuate, ar putea fi demis în curând.

Tensiunile ating cote maxime la Genoa, echipa patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, după un început de sezon dezastruos în Serie A. După nouă etape, formația genoveză este ultima în clasament, cu doar trei puncte și fără nicio victorie, iar patronul român pare decis să intervină.

Potrivit presei italiene, Dan Șucu ar fi ajuns la capătul răbdării și ar pregăti o restructurare a conducerii clubului, începând cu îndepărtarea directorului sportiv Marco Ottolini, considerat principalul vinovat pentru campania de transferuri nereușită.

„Genoa își continuă momentul prost și chiar și ieri a fost nevoită să amâne întâlnirea cu primul succes din acest sezon în campionat. Acasă, cu Cremonese, a venit o înfrângere cu 2-0, care a dus-o pe Genoa pe ultimul loc în clasament, cu doar 3 puncte. Potrivit lui Nicolò Schira, directorul sportiv Marco Ottolini ar trebui să plătească și nu antrenorul Patrick Vieira, care va fi reconfirmat în funcție”, au scris jurnaliștii italieni.

„Ottolini ar trebui să plătească!”

Conform informațiilor publicate în Gazzetta dello Sport și preluate de alte publicații italiene, Dan Șucu îl consideră pe Ottolini responsabil pentru transferurile slabe realizate în vară, care nu au reușit să întărească echipa.

„Managerul este învinuit de patronul Dan Șucu pentru transferurile din vară (doar Ostigard joacă titular) și pentru numeroasele întăriri ofensive dezamăgitoare (cel mai slab atac din Serie A, cu doar 4 goluri marcate în 9 meciuri)”, a relatat presa din Peninsulă.

În plus, zvonurile privind o posibilă colaborare între Ottolini și Juventus au amplificat neîncrederea conducerii, iar ruptura pare inevitabilă.

„Sucu nici măcar nu a digerat zvonurile despre posibilul flirt dintre Ottolini și Juventus. Toate acestea au dus la o decizie care ar putea fi comunicată în viitorul apropiat”, se mai arată în relatările din Italia.

Criză profundă în Serie A: Genoa, fără victorie și cu moral la pământ

După nouă etape, Genoa are trei remize și șase înfrângeri, iar echipa pare complet blocată atât ofensiv, cât și psihic. Înfrângerea cu Cremonese (0-2), chiar pe teren propriu, a provocat furia suporterilor, care au aruncat torțe pe teren și au întrerupt meciul pentru câteva minute, chiar sub ochii lui Dan Șucu, aflat în tribune.

Sub comanda lui Patrick Vieira, echipa genoveză a marcat doar 4 goluri în tot sezonul, având cel mai slab atac din campionat. Totuși, antrenorul francez va fi, cel puțin deocamdată, menținut în funcție, conducerea considerând că responsabilitatea principală aparține departamentului sportiv.

În lotul echipei se află și Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, unul dintre puținii jucători care au avut evoluții constante, însă lipsa de coeziune a echipei și seria negativă de rezultate i-au afectat vizibil pe toți jucătorii.

Planul lui Dan Șucu pentru relansare

Patronul român ar urma să convoace o întâlnire de urgență la începutul lunii noiembrie pentru a stabili noua strategie sportivă a clubului. Schimbarea directorului sportiv ar putea fi doar primul pas, urmând ca în iarnă să fie făcută o nouă campanie de transferuri, mult mai atent gestionată.

Pentru Genoa urmează o serie complicată: Sassuolo (deplasare), Fiorentina (acasă), Cagliari (deplasare) și Verona (acasă). Patru meciuri care pot decide nu doar soarta echipei în Serie A, ci și viitorul mai multor oameni din conducerea clubului.

