Un studiu realizat de platforma eJobs în septembrie arată că 76% dintre angajați și candidați au fost afectați semnificativ de scumpirile recente.

Dintre aceștia, 89,2% au fost loviți cel mai mult de creșterea tarifelor la utilități, 85,6% de majorarea prețurilor la alimente și băuturi, iar 40,7% au resimțit impactul în transport, inclusiv combustibil și abonamentele la mijloacele de transport în comun.

Doar 1,4% dintre respondenți susțin că nu au fost afectați deloc, iar 2,1% spun că efectele au fost minime.

Creșterile de prețuri schimbă comportamentul pe piața muncii

Din cauza presiunii financiare, 41,3% dintre angajați și candidați și-au propus să caute un nou loc de muncă, iar 33% ar face o schimbare doar pentru un salariu mult mai mare. Totodată, 14,1% caută un job dintr-un cumul de motive, nu doar cel salarial.

Pentru jumătate dintre cei aflați în căutarea unui nou loc de muncă, salariul rămâne criteriul principal în acceptarea unei oferte.

Ajustări în stilul de viață pentru a face față inflației

Respondenții au luat măsuri concrete pentru a reduce cheltuielile:

72% au redus cheltuielile non-esențiale;

36,7% au renunțat la ieșirile în oraș;

24,3% au cumpărat haine mai rar;

21,4% au amânat vacanțele;

29% au schimbat brandurile preferate cu alternative mai ieftine;

20,3% au amânat achiziții mari, precum casă sau mașină.

Doar 3,3% nu au făcut niciun fel de ajustare, iar 8% intenționează să ia măsuri în curând.

Salariile nu țin pasul cu inflația

Pe fondul scumpirilor, 65% dintre angajați ar renunța la beneficiile extrasalariale în schimbul unui salariu majorat care să acopere inflația.

Totuși, doar 4,8% au discutat recent cu angajatorul despre mărire și au primit-o, în timp ce 30,8% nu au primit nimic deși au cerut.

În ultimele 12 luni, 63,4% nu au avut nicio majorare salarială, 25,3% au primit mai puțin decât inflația, iar 5,7% au beneficiat de o creștere egală sau mai mare decât inflația.

