Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la RFI că aproape o treime din proiectele de mediu finanțate prin PNRR „nu mai pot fi salvate”, din cauza întârzierilor și blocajelor administrative.

„Am ieşit public şi am spus foarte clar care este stadiul. Stadiul era unul devastator. Deci la mai bine de doi ani de zile de la implementarea PNRR-ului, erau proiecte masive, foarte multe dintre ele, care erau la 0%”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a menționat că pierderi semnificative au fost înregistrate la Apele Române, Delta Dunării, ANM și ANEMAP.

Singura instituție care a reușit să finalizeze proiectele într-un timp record este Garda Națională de Mediu.

Proiectele care pot continua și planurile pentru centrele de aport voluntar

Ministrul a precizat că proiectele cu grad de implementare peste 30% vor continua, deoarece există finanțare disponibilă de la Comisia Europeană.

Aceasta include, printre altele, proiecte de apă-canal și centre de aport voluntar — locuri unde cetățenii pot duce gratuit deșeuri voluminoase sau vegetale.

Prin PNRR, până în vara anului viitor, ar trebui finalizate aproximativ 200 de centre de aport voluntar. Însă procesul este blocat în mare parte din cauza contestațiilor la licitații pentru containere, esențiale pentru funcționarea centrelor.

„Din nouă licitaţii, patru sunt blocate în contestaţii. Noi sperăm ca anul acesta să se finalizeze aceste contestaţii, să existe în sfârşit un câştigător stabilit de către justiţie și să putem să livrăm containerele”, a explicat ministrul.

Garda de Mediu, exemplu de succes în PNRR

În contrast cu alte instituții, Garda Națională de Mediu a cheltuit eficient 11 milioane de euro pentru programe aprobate, inclusiv achiziția de drone, camere de bord și digitalizarea instituției.

