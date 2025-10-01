Președintele american Donald Trump a declarat, la Casa Albă, că administrația sa se apropie de un acord cu Universitatea Harvard, iar instituția va plăti aproximativ 500 de milioane de dolari, potrivit AFP.

„Suntem pe cale să ne apropiem” de un acord, a spus Trump, adăugând: „Ei vor plăti aproximativ 500 de milioane de dolari”. El a precizat că detaliile urmează să fie finalizate și că acordul prevede ca Universitatea Harvard să conducă instituții de învățământ profesional.

„Știți, este o investiție mare în formarea profesională, realizată de oameni foarte inteligenți. Iar apoi păcatele le vor fi iertate”, a mai spus Trump.

Universitatea Harvard nu a oferit un comentariu imediat referitor la aceste declarații.

Acuzații de antisemitism și conflicte cu Guvernul

Trump acuză Harvard de susținerea ideologiei „woke”, un termen folosit de conservatori pentru a critica politicile progresiste privind minoritățile și femeile.

În plus, președintele susține că universitatea nu a protejat suficient studenții evrei sau israelieni în timpul protestelor pentru armistițiul în Războiul din Fâșia Gaza.

Ca represalii, Guvernul a retras subvenții în valoare de peste 2,8 miliarde de dolari. În septembrie, o judecătoare din Boston a anulat blocarea finanțărilor, considerând că aceasta încalcă Primul Amendament al Constituției americane, care protejează libertatea de exprimare.

Judecătoarea a menționat că, deși Harvard a fost afectată de probleme legate de antisemitism, acestea nu aveau legătură directă cu domeniile de cercetare afectate de blocarea fondurilor.

Totuși, Guvernul a impus recent restricții suplimentare asupra accesului universității la anumite fonduri federale.

Contextul acordurilor cu alte universități

În iulie, Universitatea Columbia a acceptat să plătească 221 de milioane de dolari pentru a încheia investigațiile lansate împotriva sa.

Alte instituții, precum Universitatea Pennsylvania, au făcut concesii în domenii precum participarea femeilor trans la competiții sportive, pentru a respecta regulile federale.

