Critici dure pentru propunerile de modificare a legii europene privind protecția datelor

Propunerile recente ale Comisiei Europene de modificare a legislației de protecție a datelor, inclusiv a celebrului Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR), au stârnit un val de critici din partea activiștilor pentru confidențialitate, scrie Reuters.

Aceștia avertizează că schimbările ar putea facilita gigantelor tehnologice să colecteze datele personale ale europenilor pentru antrenarea inteligenței artificiale și ar putea submina temelia legislației europene privind protecția datelor.

Digital Omnibus: reducerea birocrației sau o amenințare la adresa confidențialității?

Modificările fac parte dintr-o inițiativă mai largă a Comisiei de a simplifica numeroase legi recente privind tehnologia, mediul și sectorul financiar, care au întâmpinat opoziție atât din partea companiilor, cât și a guvernului SUA.

Henna Virkkunen, șefa Departamentului pentru concurență digitală din UE, va prezenta pe 19 noiembrie pachetul Digital Omnibus, care propune reducerea suprapunerilor legislative și simplificarea unor acte precum GDPR, Legea privind Inteligența Artificială (AI Act), Directiva e-Privacy și Data Act.

Conform propunerilor, companii precum Google, Meta, OpenAI și alte giganturi tehnologice ar putea fi autorizate să folosească datele personale ale europenilor pentru antrenarea modelelor AI, invocând interesul legitim. De asemenea, firmele ar putea fi exceptate de la interdicția de a procesa categorii speciale de date „pentru a nu împiedica în mod disproporționat dezvoltarea și operarea AI”.

CITEȘTE ȘI – Grand Theft Auto V revine pe PlayStation Plus în noiembrie — în timp ce lansarea GTA 6 este din nou amânată

Grupul austriac noyb, cunoscut pentru acțiunile sale împotriva Apple, Alphabet și Meta, a criticat dur proiectul, afirmând că schimbările „reprezintă o moarte prin mii de tăieturi” pentru drepturile la confidențialitate ale europenilor. Max Schrems, fondatorul noyb, a declarat: „Aceasta ar însemna o retrogradare masivă a confidențialității în Europa, la 10 ani după adoptarea GDPR.”

Și organizația European Digital Rights (EDRi) a lansat avertismente. Itxaso Dominguez de Olazabal, consilier politic în cadrul EDRi, a declarat că fuziunea propusă între Directiva e-Privacy și GDPR ar putea schimba modul în care UE protejează informațiile din telefoane, calculatoare și alte dispozitive conectate. „Accesul la dispozitivul tău ar putea depinde de ‘interesul legitim’ sau de excepții largi, precum securitate, detectarea fraudelor sau analiza publicului”, a explicat ea.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.